El Ayuntamiento ejecutará obras de emergencia en el Pozo de Las Calcosas para asegurar el talud de este enclave emblemático de Valverde

Grietas y desprendimientos de piedras de grandes dimensiones suponen actualmente el principal riesgo para el espacio costero del Pozo de Las Calcosas, en el municipio de Valverde, en El Hierro.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha decretado el cierre del camino de acceso al público y la ejecución de obras de emergencia para garantizar la seguridad en la zona.

Según ha informado el consistorio, un estudio técnico previo ha determinado que las estructuras de protección existentes son insuficientes, por lo que será necesario instalar nuevas medidas de seguridad, entre ellas una red de anillos y barreras dinámicas de contención, así como ampliar las áreas a proteger.

Valverde cerrará durante seis meses el acceso al Pozo de Las Calcosas por riesgo de desprendimientos. RTVC

Duración estimada de seis meses

Las actuaciones, que se desarrollarán en el talud situado al norte del municipio, tendrán una duración estimada de unos seis meses debido a la complejidad técnica de los trabajos.

Durante este periodo, los accesos permanecerán cerrados, aunque se permitirá a los vecinos una entrada limitada y previamente acordada para que puedan acceder a sus viviendas y recoger enseres.

Las casas del Pozo de Las Calcosas, utilizadas principalmente en épocas vacacionales, conforman un paisaje singular caracterizado por el uso de la piedra y el colmo, y constituyen uno de los enclaves más representativos de la isla.