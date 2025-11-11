La empresa pública ya ha denunciado varios actos de vandalismo y ha tramitado expedientes sancionadores y denuncias a la Fiscalía de Menores
Una joven destroza un asiento de una guagua de Titsa con un cuchillo, en Tenerife. No es la primera vez que ocurre este tipo de vandalismo.
La empresa pública ya ha denunciado varios actos de vandalismo en Tenerife y ha tramitado expedientes sancionadores y denuncias a la Fiscalía de Menores, cuando quienes los realizan son menores de edad.
Los psicólogos advierten que hay que «corregir y buscar que les mueve a cometer» un acto de vandalismo, pero además, habría que recordarles, que «cada vez que una guagua es devuelta a su cochera, dejan sin servicio público a cientos de usuarios», en esta ocasión, en Tenerife.