La TF-1 registra importantes retenciones en sentido Santa Cruz tras una colisión entre tres vehículos en Barranco Hondo, que deja tres heridos leves. La caída de un árbol obliga a cortar la TF-12 en ambos sentidos y otro accidente en la TF-13 agrava los problemas de tráfico

Las carreteras de Tenerife registran importantes complicaciones durante la mañana debido a varios accidentes de tráfico y a la caída de un árbol. El incidente que más retenciones provoca se encuentra en la TF-1, a la altura de Barranco Hondo, en sentido Santa Cruz de Tenerife, donde una colisión entre tres vehículos ha dejado tres heridos leves.

RTVC

Retenciones en la TF-1 y la TF-13

El accidente de Barranco Hondo mantiene cortado el carril izquierdo de la TF-1 en sentido Santa Cruz, mientras los servicios de carreteras del Cabildo de Tenerife continúan trabajando en la zona. El siniestro está generando importantes retenciones en uno de los principales accesos a la capital tinerfeña.

A esta incidencia se suma otro accidente en la TF-13, a la altura de la Vía de Ronda, registrado poco después de las seis de la mañana. El siniestro continúa provocando importantes colas en un punto especialmente conflictivo para quienes se dirigen a Santa Cruz o intentan incorporarse a la autopista del norte, la TF-5.

Una vía cortada por la caída de un árbol

Por otra parte, la caída de un árbol en la TF-12, en la zona de San Andrés, obliga a cortar la carretera en ambos sentidos a partir del kilómetro 18,5, en el entorno de Las Canteras. Por el momento, esta incidencia no genera retenciones importantes, aunque el corte impide la circulación por este tramo.

Las precipitaciones que afectan a la isla también dificultan la circulación en la TF-5, donde se registran largas colas durante la mañana. Ante la acumulación de incidencias y las condiciones meteorológicas, se recomienda extremar la precaución al volante y prestar atención a las indicaciones de los servicios de emergencia y conservación de carreteras.