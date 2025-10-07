‘Vaya patrulla’, una comedia de acción con Ice Cube y Kevin Hart

Un policía veterano y su futuro cuñado, un policía en prácticas que no para de hablar, acaban involucrados en un caso con el criminal más peligroso de Atlanta

Este miércoles 8 de octubre, a las 22:30 horas, Televisión Canaria emite ‘Vaya patrulla’ (2014), una comedia de acción estadounidense dirigida por Tim Story (‘Los cuatro fantásticos) y escrita por Greg Coolidge, Jason Mantzoukas, Phil Hay y Matt Manfredi. Protagonizada por Ice Cube, Kevin Hart y Tika Sumpter, la película cuenta además en el reparto con John Leguizamo, Bruce McGill, Bryan Calleny Gary Weeks.

La trama gira en torno a Ben (Kevin Hart) un locuaz vigilante de seguridad de una escuela se secundaria que tiene un propósito: casarse con Ángela (Tika Sumpter) la mujer de su vida. Sus planes se ven truncados cuando se da cuenta de que tiene que conseguir la aprobación de James (Ice Cube), el sobreprotector hermano de Ángela, un agente condecorado del departamento de policía de Atlanta.

Para demostrar su valentía Ben decide unirse al departamento de su cuñado, y aunque ha conseguido superar las pruebas, deberá acompañarle en una patrulla de 24 horas por los suburbios de la cuidad, en un turno diseñado para aterrorizar al novato.

Pero cuando los acontecimientos los llevan ante el mayor delincuente de la ciudad, James comprobará que la labia de su futuro cuñado es tan peligrosa como las balas.