Vecinos de El Fondillo denuncian plaga de ratas, gallos y gallinas

La acumulación de basura en casas okupadas del barrio provoca la aparición de ratas y gallinas en las calles de El Fondillo

Imagen de las aves

Los vecinos del barrio de El Fondillo, en Las Palmas de Gran Canaria, han alertado sobre la presencia de una plaga de ratas, gallos y gallinas que deambula por las calles, generando preocupación entre los residentes.

La aparición de estos animales se atribuye a la gran acumulación de basura en la zona, en su mayoría procedente de las casas okupadas de los alrededores. Muchos vecinos prefieren no mostrar su rostro al denunciar la situación por temor a represalias.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha asegurado que ya se están llevando a cabo actuaciones para eliminar la plaga y limpiar la zona, aunque todavía no se ha ofrecido un calendario concreto de actuación.