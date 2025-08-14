La paciencia de los locales se reduce a pesar de las promesas de las diversas instituciones

En el sur de Tenerife, los vecinos y vecinas de El Fraile, en el municipio de Arona, llevan más de un año enfrentándose a cortes intermitentes de agua que complican su día a día. La presión es tan baja que en muchas viviendas no llega ni una gota a los grifos, especialmente en los baños.

En plena ola de calor, la situación se ha vuelto insostenible para muchas familias, que aseguran estar desesperadas por no poder cubrir sus necesidades más básicas. El problema se traduce en una serie de limitaciones diarias como no poner la lavadora o no tener agua caliente para ducharse.

Una tubería obsoleta

Para salir del paso, muchos vecinos se ven obligados a comprar garrafas de agua y acudir a lavanderías, lo que genera gastos adicionales que afectan especialmente a las familias trabajadoras con menos recursos.

Según el Ayuntamiento de Arona, la causa del problema es una tubería obsoleta que no puede garantizar un suministro adecuado. Clari Pérez, concejala de Servicios Públicos, aseguró que ya se está actuando con carácter de emergencia.

Los vecinos de Fraile sufren cortes de agua desde hace un año / Archivo RTVC

«Este mes de agosto, prácticamente a finales, esa primera parte ya estará terminada y, como te digo, mejoren muchísimo los problemas de presión. Seguiremos sustituyendo el resto de la tubería», explicó durante el programa Buenos Días Canarias.

Mientras tanto, la comunidad espera con cada vez menos paciencia a que las promesas del directorio insular se cumplan. “Esta ya no viene hasta las doce de la noche, por lo menos”, comentan resignados algunos vecinos sobre el agua.