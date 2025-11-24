El desistimiento de los recurrentes deja sin efecto sus pretensiones y las indemnizaciones solicitadas de 2.000 euros por cada persona, un total de 46.000 euros, así como el abono de las costas procesales

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha informado de la conclusión del procedimiento judicial relativo a la celebración de la Noche de Reyes 2024, tras la notificación este lunes a la Asesoría Jurídica del desistimiento expreso presentado por los 23 recurrentes, vecinos de Triana.

Los vecinos de Triana desisten de su pleito con el Ayuntamiento por la Noche de Reyes. Europa Press.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, esta retirada deja sin efecto todas las pretensiones formuladas, incluidas las indemnizaciones de 2.000 euros por persona -46.000 euros en total- y el abono de las costas procesales, de modo que el recurso de apelación decae en su totalidad.

Con el desistimiento formal del recurso, la demanda queda sin efectos jurídicos, decayendo por completo las peticiones indemnizatorias y cualquier otra reclamación asociada.

Noche de Reyes en Triana, un arraigo cultural consolidado

El Ayuntamiento ha recordado que esta celebración constituye una cita tradicional, con un arraigo cultural consolidado en la ciudad, que forma parte de las prácticas festivas habituales del 5 de enero y que contribuye a dinamizar los entornos comerciales y sociales.

«La organización municipal incorporó medidas específicas para garantizar un desarrollo ordenado del evento, atendiendo a la seguridad, a la convivencia y a la regulación del flujo de personas, así como a la limitación de ruidos y a la prestación de los servicios públicos necesarios», ha indicado el Consistorio en la nota.