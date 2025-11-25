Pepa Sánchez, representante de la Asociación de Vecinos Triana-San Telmo, aseguró este martes en La Radio Canaria que «el procedimiento continúa su curso»

El procedimiento judicial relativo a la celebración de la Noche de Reyes los días 23 y 24 de diciembre «sigue su curso», según manifestó este martes Pepa Sánchez, representante de la Asociación de Vecinos Triana-San Telmo en La Radio Canaria, en relación a la comunicación este lunes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que informaba de la conclusión del procedimiento judicial relativo a la celebración de la Noche de Reyes 2024 por el desistimiento expreso presentado por los 23 recurrentes vecinos de Triana.

Vecinos de Triana acusan al Ayuntamiento de mentir sobre la Noche de Reyes: «Es un bulo, totalmente falso». RTVC.

Sánchez recalcó que están «verdaderamente asombrados de esta información falsa dada por el Ayuntamiento». Además insistió en que «el contenido de la nota de prensa es totalmente falso; el procedimiento sigue su curso y los recurrentes no han desistido de las pretensiones formuladas que se siguen en el Juzgado Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria».

«Desde el principio hemos tenido mucho tropiezos con el Consistorio por la desinformación que va emitiendo en distintos comunicados, fomentando la desinformación, es un bulo de grandes proporciones del Consistorio«. «Es incierto que la demanda se quede sin efecto jurídico asó como cualquier otra reclamación asociada a la misma», sentenció

La representante vecinal explicó que «lo que ha habido es un recurso de desestimiento de un recurso de apelación. El Ayuntamiento está haciendo obstrucción a los vecinos, poniendo palos a las ruedas«.

La Noche de Reyes es «como una invasión del barrio»

En este sentido, Sánchez recordó que los días 23 y 24 de diciembre los vecinos «no podemos ni salir ni entrar a nuestras viviendas porque hay coches obstruyendo los portales. Es una noche en la que se concentran miles de personas; es como una invasión del barrio«. Y añadió que sienten que «se nos están quitando espacio y nos genera inseguridad. Es un disparate la Noche de Reyes«, asevera.

En su opinión, el Ayuntamiento capitalino «trata de confundir a la población» ahora que se acerca de la fecha. «Es falso el comunicado y esto dice mucho de un ayuntamiento», concluyó.