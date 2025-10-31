Una veintena de profesionales sanitarios del SCS reciben reconocimiento

Los II Premios Canarias a las Ciencias de la Salud e Investigación Biomédica reconocen la excelencia de una veintena de profesionales del SCS

Una veintena de profesionales del Servicio Canario de Salud (SCS) han recibido reconocimiento por su labor e investigación por el Gobierno de Canarias. Recibieron este jueves su galardón de manos de la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón. También estuvo el director del Servicio Canario de la Salud , Adasat Goya. Fue en el acto de entrega de los II Premios Canarias a las Ciencias de la Salud e Investigación Biomédica. Se celebró en el Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias (CICCA) de Las Palmas de Gran Canaria.

Los galardones están organizados por la Consejería de Sanidad, el SCS y el Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (IISC). Su objetivo es reconocer el esfuerzo, la dedicación y el impacto positivo de los distintos profesionales que ejercen su labor en el sector sanitario.

Foto de familia de los premiados en el acto de entrega de los II Premios Canarias a las Ciencias de la Salud e Investigación Biomédica

Categorías

Estos premios reconocen a casi una veintena de profesionales homenajeados en diversos ámbitos. En la categoría de Mejor Sanitario o Sanitaria, se ha reconocido en esta segunda edición a once profesionales. Son personas destacadas de cada hospital, área de salud o Atención Primaria.

Por su parte, la categoría de Investigación e Innovación ha premiado a profesionales o grupos de investigación en áreas clave como equipo de investigación, publicación científica y proyecto de investigación.

También se han reconocido proyectos en las áreas de Humanización, Cuidados y terapias innovadoras.

Acto de entrega de los II Premios Canarias a las Ciencias de la Salud e Investigación Biomédica

Galardones a la investigación

El premio al Mejor Equipo Investigador ha sido para el equipo de investigación en enfermedades respiratorias, infección e inmunidad del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Está liderado por José Carlos Rodríguez. Compuesto por una veintena de investigadores, se centra en la investigación genética humana de las enfermedades infecciosas y enfermedades inmunomediadas. También en los errores congénitos de la inmunidad, las enfermedades alérgicas y la covid-19.

Aitana Alonso es doctora en Medicina Molecular e integrante del grupo de Variación Genética y Enfermedad el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Ella recogió el premio a la Mejor Publicación Científica. Fue por la elaboración del estudio Rare Variants and survival of patients with idiopathic pulmonary fibrosis: análisis of a multicentre, observational cohort Study with independent validation. En él analiza las ventajas de la incorporación de las técnicas de secuenciación genética en el diagnóstico de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática.

El premio al Mejor Proyecto de Investigación, recayó en dos proyectos muy destacados dentro del SCS. Por un lado, en la iniciativa ISVOLCAN Impacto en la Salud de la población de La Palma por la erupción volcánica. Está liderada por María del Cristo Rodríguez y Antonio Cabrera. Es un proyecto estratégico para Canarias que evalúa el impacto en salud de la erupción del volcán Tajogaite en una cohorte poblacional diseñada para seguimiento longitudinal. La investigación integra determinantes ambientales, clínicos y psicosociales. Con ello cuantifica efectos respiratorios, cardiometabólicos y de salud mental, y transformar esa evidencia en herramientas de planificación para el SCS.

El otro proyecto galardonado fue European developement of bionic vestibular implant for bilateral vestibular dysfunction (Bionic\VEST). Está liderado por Silvia Andrea Borkoski, especialista de la unidad de Hipoacusia del servicio de Otorrinolaringología del Complejo Hospitalario Universitario Insular-materno Infantil. Representa una innovación pionera en el campo de la tecnología asistencial, integrando ingeniería avanzada y neurociencia. El objetivo es desarrollar un dispositivo implantable, patentado por el propio centro hospitalario, centrado en la estimulación eléctrica del órgano otolítico, único en el mundo. Este avance ha permitido explorar un enfoque innovador para el tratamiento de los trastornos del equilibrio y la disfunción vestibular. Ofrece una solución efectiva que promueve la autonomía y el bienestar de pacientes que carecían de opciones terapéuticas eficaces hasta la implantación vestibular.

Humanización, cuidados y terapias innovadoras

El de Mejor Iniciativa de Humanización Hospitalaria se entregó ex aequo al proyecto de humanización de la unidad de Oncohematología ENO6 de Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Está liderado por María de las Nieves Hernández. También a la transformación sostenible de hospital de tercer nivel: respuesta institucional a las necesidades de pacientes con alta médica. Es del subdirector médico de proyectos transversales del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, Luis Fernando Fernández.

Por su parte, el premio al Servicio con mayor terapias innovadoras recayó en el Programa regional de trasplante cardíaco. Se desarrolla en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, cuyo jefe de servicio de Cirugía cardíaca, Francisco Portela, recogió el galardón.

El premio al Servicio con mejor plan de cuidados fue recogido por Ana Delia Ramos. Es profesional de la Unidad de Lesionados medulares del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Un momento del acto de entrega de los II Premios Canarias a las Ciencias de la Salud e Investigación Biomédica

Mejores profesionales del SCS

El premio al Mejor Profesional del SCS se otorgó por gerencias, para dar visibilidad a los profesionales de cada isla, en distintos ámbitos asistenciales. Entre ellos hay médicos, enfermeras, TCAE y gobernantas. Se valora su sobresaliente labor profesional, su compromiso con la excelencia en el cuidado de los pacientes, su vocación para transformar la atención primaria. Tambiéní como su calidad humana y compañerismo.

Entre los once premiados en este apartado se encuentran, Sonia Díaz, Técnica en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del Área de Salud de Lanzarote, con una amplia trayectoria. Ha trabajado en diferentes servicios asistenciales como Urgencias, quirófano, Ginecología o consultas externas. Desde 2004, está en el área de Pruebas Funcionales de Cardiología. Además de competencias técnicas, Díaz se distingue por su humanidad, capacidad de trabajo y serenidad en situaciones de estrés.

Virginia León y Ana Bordes

Virginia Léon, enfermera en activo desde 1980 en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, actualmente ocupa el cargo de directora de Enfermería del complejo. Durante su trayectoria ha sido subdirectora de Enfermería, supervisora de Cardiología y Digestivo y SAF de cuidados hospitalarios. Cuenta, además, con amplia experiencia y dedicación a pacientes y al alumnado. Es Profesora Asociada del Departamento de Enfermería de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Además, la actual jefa de servicio de Microbiología del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Ana Bordes, fue reconocida por su prolífica carrera profesional, tanto en el área clínica como en ponencias, ensayos clínicos y artículos científicos. A lo largo de su trayectoria ha participado en investigaciones con impacto directo en la salud pública como brotes de listeriosis, meningitis o resistencias antimicrobianas. También ha realizado más de sesenta publicaciones nacionales e internacionales en revistas de prestigio y ha participado en más de setenta congresos en todo el mundo con ponencias y comunicaciones científicas. Durante la pandemia de la covid-19 desempeñó una función clave coordinando un servicio esencial para el diagnóstico y control epidemiológico en Canarias.

Belinda Casañas e Isabel Castro

Belinda Casañas, enfermera del Hospital Universitario de Canarias (HUC), fue otra de las profesionales reconocidas por su extensa trayectoria profesional. Formó parte de la primera promoción de la Escuela de Enfermería de la Universidad de La Laguna (ULL) y sus méritos profesionales abarcan tanto la excelencia en cuidados, la formación profesional a nuevos profesionales de la enfermería que se incorporan al HUC. También destaca en la autoformación, en una época donde la oncología médica no existía, fue capaz de formarse sin unos referentes claros.

Dermatóloga en la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Gomera, Isabel Castro fue galardonada por su amplia experiencia, pues lleva ejerciendo en la isla desde 1994. Durante estos más de de treinta años de trayectoria, ha atendido a miles de personas. Entiende su labor no solo como un ejercicio técnico, sino como un compromiso humano y ético con cada paciente.

José Enrique Palacios y Eulogio Martín

Asimismo, José Enrique Palacio, fue reconocido por su amplia trayectoria como profesional médico del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Allí ha ocupado el cargo de subdirector médico, director médico y gerente. Desde 2005 hasta la actualidad es jefe del servicio de Endocrinología y Nutrición y también forma parte de la comisión de garantía de la prestación de ayuda para morir.

Su trayectoria de 46 años como enfermero de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife le ha valido a Eulogio Martín este premio como ejemplo paradigmático de compromiso con la atención sanitaria. Se caracteriza por una actitud de servicio excepcional y un liderazgo basado en el ejemplo personal.

Alfredo Toledo y José Marrero Pérez

Carlos Alfredo Toledo, médico de familia en el Área de Salud de La Palma, vio reconocida su trayectoria como apoyo y guía de muchas familias palmeras en todo el proceso evolutivo de la vida desde casi el nacimiento hasta el final de su vida siendo un ejemplo para todos los profesionales que vinieron después.

José Marrero Pérez, facultativo de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria entre 1985 y 2025, durante su carrera profesional de cuarenta años ejerció diferentes labores, ya que fue uno de los primeros facultativos que llevó a cabo la especialidad de Medicina de familia, contribuyendo a potenciarla y fomentando la especialización. Mención especial tuvo su labor en la pandemia de la covid-19, dado que ejerció como médico de familia responsable de las residencias de mayores. Fue un pilar fundamental en el control de la pandemia.

Por su parte, Josefa Travieso, gobernanta en el Área de Salud de Fuerteventura, recibió el galardón por ser una profesional comprometida y apasionada con más de cuarenta años de servicio continuo en el Hospital General de Fuerteventura. Desde la apertura del centro en 1982, ha desempeñado el rol de gobernanta en el servicio de Alimentación, liderando la planificación, elaboración y entrega diaria de menús para pacientes, así como la preparación especial en días señalados.

Equipo multidisciplinar de Atención a Migrantes de El Hierro

El equipo multidisciplinar de Atención a Migrantes de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de El Hierro recibió este premio por su compromiso sostenido y ejemplar en el ámbito de la Salud Pública y la asistencia humanitaria.

Han desarrollado su actuación garantizando una atención sanitaria inmediata, cribado clínico y derivación hospitalaria, velando por una respuesta segura y humanizada a miles de personas que llegan en condiciones de vulnerabilidad extrema, incluyendo mujeres embarazadas, niños y personas con patologías graves. Su labor no se limita a la asistencia urgente, sino que ha sabido coordinar eficazmente con el Servicio de Urgencias Canario, Cruz Roja, Salvamento Marítimo y los recursos locales para optimizar los traslados, organizar la acogida y ofrecer acompañamiento integral, convirtiéndose en un referente de coordinación interinstitucional en emergencias migratorias.

Premios y reconocimientos especiales

Durante la gala de estos II Premios Canarias a las Ciencias de la Salud e Investigación Biomédica se hizo entrega del Premio extraordinario, a Adolfo Murias. Se reconoce su dilatada trayectoria profesional en el ámbito clínico. Considerado como una de las personas impulsoras de la oncología médica en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, su empeño desembocó en la creación de la unidad de Oncología Médica de este centro grancanario. Esto evitó que los pacientes oncológicos de la isla se tuviesen que desplazar a la península para recibir sus tratamientos.

Por su parte, Carlos Jorge, actual gerente de Atención Primaria de Gran Canaria, recibió el Reconocimiento especial con motivo de su jubilación.

Con una trayectoria de 17 años entre la Dirección médica y la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, Jorge Acosta, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, recibió un homenaje por su dedicación, liderazgo y compromiso con la Atención Primaria. Ha ejercido también de coordinador de equipos, director de Zona Básica de Salud y como médico del SCS.

Compromiso y vocación

Durante su intervención, Esther Monzón afirmó que el objetivo de estos galardones identificar la excelencia y reconocer el mérito. “Son un espejo del compromiso y la vocación de servicio que les define como profesionales del Servicio Canario de la Salud. Hoy valoramos el esfuerzo diario y la entrega con la que atienden a nuestros pacientes”, apostilló.

En este contexto recordó que esta misma determinación trabaja todo el equipo de la Consejería y del SCS para transformar la Atención Primaria, reducir las listas de espera, ofrecer los tratamientos más innovadores y potenciar la salud pública, la docencia y la investigación.

Por su parte, el director del SCS aseguró que “hoy homenajeamos a aquellas personas que son referentes en cuidados, humanización e innovación y que han logrado traducir la complejidad de la ciencia en beneficios tangibles para los pacientes. Como director, quiero trasladarles que la apuesta institucional por el conocimiento y el talento es firme”.

Además, reiteró el compromiso del SCS por seguir invirtiendo en estructuras que faciliten la investigación, apostando por el Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias, fomentando la multidisciplinariedad y garantizando los recursos necesarios para atender la demanda asistencial.