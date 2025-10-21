El velero Club Med 2, de 5 metros de calado, 2.500 m2 de velas y 164 camarotes de diferentes tamaños, recalará en Lanzarote entre el 25 de octubre al 1 de noviembre

El Club Med 2, el velero considerado el más grande del mundo con sus cinco mástiles y 187 metros de eslora, 5 metros de calado y 2.500 m2 de velas, 164 camarotes y 338 tripulantes, regresa este otoño a las costas españolas con dos travesías de lujo que recorrerán el Mediterráneo y el Atlántico y recalará en la islas de Lanzarote, Canarias.

El velero de lujo más grande del mundo regresa a Canarias. Europa Press.

Las rutas coinciden con el 75 aniversario de Club Med, marca pionera del concepto Todo Incluido, que se fundó en 1950 en la isla de Mallorca.

Así, el Club Med 2, buque insignia del sello Exclusive Collection, navega por el Mediterráneo en verano y el Caribe en invierno. Tras ser completamente reformado, ofrece una experiencia que combina lujo, bienestar y deportes acuáticos supervisados.

Dos itinerarios por España y Marruecos

En este sentido, la primera travesía, denominada Ruta 1. De Cataluña a Andalucía, se llevará a cabo del 18 al 25 de octubre. El velero partirá de Barcelona y hará escala en Palma de Mallorca, Valencia, Alicante, Cartagena, Puerto Banús/Marbella, Gibraltar y finalizará en Málaga.

Además, La segunda ruta, de Málaga a Canarias, tendrá lugar del 25 de octubre al 1 de noviembre. En esta travesía, el Club Med 2 zarpará de Málaga con destino final a la provincia de Las Palmas, incluyendo paradas en Ceuta, Cádiz, Tánger (Marruecos), Safi (Marruecos), Agadir (Marruecos) y Arrecife (Lanzarote).

A bordo, los pasajeros podrán disfrutar de interiores reformados con el estilo de la Riviera francesa, dos restaurantes de alta cocina con ingredientes frescos y un spa by Sothys, además de programas de wellness y deportes como wakeboard y windsurf.