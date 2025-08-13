El ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, hace esta advertencia después de que Donald Trump autorizara el uso de la fuerza militar sobre los cárteles del narcotráfico

El ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ha advertido de la «grave amenaza militar que representa Estados Unidos» para el continente latinoamericano. Este pronunciamiento es después de la supuesta orden ejecutiva de Donald Trump, sobre el uso de la fuerza militar en los cárteles del narcotráfico.

El ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil.

Gil ha denunciado que Washington «se ampara en un supuesto derecho para «combatir» a los carteles en Latinoamérica, intentando convertir nuestra región en un nuevo escenario de guerra colonial».

Denuncias a EEUU

A través de su canal de Telegram, Caracas ha tratado de «denunciar los actos terroristas incentivados por el imperialismo estadounidense.

Según Gil, es «un show risible y desesperado que busca imponer millonarias recompensas por la captura del presidente, Nicolás Maduro». En relación, a la recompensa que ha establecido EEUU de más de 40 millones de euros, a cambio de facilitar la detención del mandatario venezolano.

En una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el país, Gil ha hecho un llamamiento «urgente a la comunidad internacional para que repudie estos actos terroristas propiciados por el Gobierno de Estados Unidos».