Comienza el programa de viajes socioculturales para personas con discapacidad de La Gomera. Imagen cedida por el Cabildo de La Gomera

El Cabildo de La Gomera dio inicio este fin de semana al primer viaje del programa de viajes socioculturales dirigidos a personas con discapacidad o movilidad reducida, con destino a Galicia, concretamente a la Mariña Lucense.

Como explica la corporación insular en un comunicado, esta primera salida marca el comienzo de un itinerario que se repetirá todos los sábados del mes de noviembre, en el marco de una iniciativa que promueve el turismo social inclusivo y accesible.

El programa, dotado con una inversión de 145.000 euros, ofrece 160 plazas para participantes y acompañantes, y busca fomentar la igualdad de oportunidades, la convivencia y el bienestar de las personas con movilidad reducida. El cabildo señala que las plazas se completaron en tiempo récord, «reflejando «lo que refleja el interés de la ciudadanía en participar en propuestas de ocio adaptadas y enriquecedoras».

Un programa con gran acogida

El presidente insular, Casimiro Curbelo, destacó la relevancia de esta primera salida y valoró “la excelente acogida del programa, que demuestra el compromiso del Cabildo con la inclusión social, ofreciendo a quienes enfrentan mayores barreras de movilidad la posibilidad de disfrutar de experiencias accesibles y compartidas”.

Por su parte, la consejera de Política Social, Rosa Elena García, subrayó que “el lleno total de las plazas evidencia la necesidad de continuar impulsando programas que garanticen la participación activa de todas las personas en la vida social y cultural de la isla”.

Desarrollado en colaboración con APEDECA, este programa se enmarca dentro de la estrategia insular de turismo social inclusivo promovida por el Cabildo de La Gomera. Asimismo, esta iniciativa complementa el programa de viajes socioculturales para mayores, en marcha desde mayo, que ha permitido a más de 400 personas conocer Madrid y diversas ciudades castellanas, con una inversión global de 350.000 euros.