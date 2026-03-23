El programa de Televisión Canaria comparte este lunes, a las 22:30 horas, junto a la meteoróloga de RTVC la experiencia de esperar una donación de órgano

Televisión Canaria presentará este lunes 23 de marzo, a partir de las 22:30 horas, una nueva entrega del programa `Gente Maravillosa´ que llega con una historia que toca de cerca a muchas familias: la donación de órganos y la importancia de hacerse donante, un acto generoso que puede salvar ocho vidas.

Vicky Palma visibiliza la importancia de hacerse donante en ‘Gente Maravillosa’.

El espacio presentado por Eloísa González contará con la meteoróloga de RTVC, Vicky Palma, que compartirá la experiencia que vivió su familia mientras esperaba un donante de corazón para su hermano y aportará su testimonio personal de lo que significa dar una segunda oportunidad a personas con enfermedades terminales gracias a una donación.

El programa también contará con testimonios reales de receptores de órganos, que ayudarán a entender mejor qué hay detrás de cada donación, y visibilizará una de las donaciones más escasas y desconocidas, la de médula ósea.

Cámara oculta

Como es habitual, el programa ‘Gente Maravillosa’ incluirá una cámara oculta en la que se recreará conversación cotidiana, en este caso sobre la donación, donde una persona desea donar médula ósea mientras otra, la frena con prejuicios y miedos infundados. El objetivo es eliminar los falsos mitos sobre este tipo de donaciones y comprobar cómo reaccionan los ciudadanos ante comentarios desinformados, siempre poniendo en valor a quienes dan un paso al frente para defender la solidaridad.

Más de 150 personas participarán como público virtual, conectadas desde distintos puntos del territorio, para acompañar este debate sobre maltrato, protección animal y vínculos afectivos.

Televisión Canaria apuesta por concienciar por la donación, contribuyendo a una sociedad solidaria y comprometida.