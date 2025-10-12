La joven reconoce las disculpas del futbolista y destaca su actitud distinta a la de los otros acusados

La segunda víctima del conocido ‘caso Asencio’, una menor de edad, ha decidido retirar la acusación por pornografía infantil y revelación de secretos contra el defensa del Real Madrid. La decisión llega pocas semanas después de que la primera víctima hiciera lo mismo, según informó la Cadena Cope.

Raúl Asencio en una imagen de archivo | Europa Press

La joven explicó que el comportamiento de Raúl Asencio fue “completamente diferente al del resto de los acusados”, y destacó que el jugador mostró arrepentimiento y pidió perdón por su actuación.

Asencio reconoce una “indiscreción censurable”

De acuerdo con la información difundida, Asencio admitió haber cometido “una censurable indiscreción” al enseñar un vídeo de contenido sexual a una tercera persona. También resarció los daños morales causados, según la declaración de la víctima.

Pese a esta retirada, la joven mantiene su acusación contra los otros tres implicados en el caso, quienes continúan investigados por delitos de revelación de secretos y pornografía infantil. Igualmente, Raúl Asencio aún figura como acusado de un delito contra la intimidad por revelación de secretos por enseñar un vídeo de contenido sexual a una tercera persona.