El delegado del Gobierno en Canarias y el subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife presentaron el proyecto ‘Cultura es libertad’, en el que alumnado de Bachillerato y ULL entrevistan a personajes reconocidos de la cultura

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, acompañado por el subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Javier Plata, ha presentado este martes el proyecto ‘Cultura es libertad‘, puesto en marcha por la Subdelegación del Gobierno dentro de la iniciativa España en libertad, 50 años del Gobierno de España.

12 videopodcasts sobre el cambio cultural de estos 50 años de España en libertad

En Cultura es libertad alumnado del IES Villalba Hervás de La Orotava y del IES Puerto Cruz-Telesforo Bravo de Puerto de la Cruz, apoyado por estudiantes de la Universidad de la Laguna (ULL), entrevista a personajes reconocidos de la cultura en Tenerife de los últimos 50 años en una serie de 12 videopodcasts que se difundirán desde el 11 de diciembre y hasta el 24 de febrero a través de las redes sociales, a los que se suman una exposición itinerante cuyo contenido está basado en el cambio fundamental que supuso hace medio siglo la llegada de la libertad a España tras la muerte del dictador.

Junto a las personas entrevistadas, el alumnado de Bachillerato son los protagonistas de estas entrevistas, en las que ellas y ellos mismos podrán contrastar cómo ha cambiado la realidad cultural desde hace 50 años a través del testimonio de personalidades del mundo de la edición, la literatura, el periodismo, el teatro, la música, lo audiovisual y las artes plásticas.

Entrevistados

Las personas entrevistadas son Víctor Berástegui, vicepresidente de la Asociación de Memoria Histórica Masónica; Elfidio Alonso, periodista, líder de Los Sabandeños y exalcalde de La Laguna; Marcela Rodríguez, activista en defensa de los derechos LGTBIQ+; Suso Junco, activista y cantautor; Izaskun Legarza, fundadora de la Librería de Mujeres; María Jesús Pablo, profesora y activista; Ernesto Rodríguez, escritor y creador del Festival de Cuentos de Los Silos.

Además, Juan Cruz Ruiz, periodista y escritor; Fernando Rodríguez Junco, exbibliotecario de la ULL; Mercedes Pérez Schwartz, presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife; Margarita Rodríguez Espinosa, vicesecretaria del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, y los hermanos Teodoro y Santiago Ríos, directores de cine.

“Este proyecto aúna un formato fresco, accesible, perfecto para poder llegar a las y los más jóvenes, y el rigor histórico de los testimonios de quienes han sido protagonistas de este cambio cultural que se ha registrado en nuestro país tras la llegada de la libertad hace 50 años. Un cambio y una cultura que proyectamos con esta iniciativa desde la perspectiva canaria para el resto de España”, afirmó Anselmo Pestana.

“Cultura es Libertad es un espacio para traer el pasado al presente e imaginar juntos qué futuro queremos con una base sólida que se pueda compartir entre la ciudadanía española, teniendo muy presente que, como sociedad, debemos recordar el valor de la democracia, honrando a las personas que fueron capaces de luchar desde distintos ámbitos por la consecución de las libertades. Recordar de dónde venimos para mantener el diálogo sobre un futuro de progreso y avances en derechos y libertades”, añadi´´o.