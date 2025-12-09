El Concierto de Navidad para escolares tendrá lugar el próximo 17 de diciembre, a las 10:30 horas, en la dársena de Los Llanos

Vídeo RTVC.

El puerto de Santa Cruz de Tenerife se prepara para celebrar el concierto de Navidad para escolares . Un evento ya consolidado en la capital tinerfeña que en su octava edición estará inspirado en la película de Disney ‘Encanto’ y que tendrá como hilo conductor a la familia.

Más de 4.000 niños y niñas de Educación Primaria podrán disfrutar de un espectáculo en el que sus anfitriones; la orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife y el Centro Internacional de Danza de esa isla, ofrecerán una fusión de música y artes escénicas con el fin de promover la educación en valores y la inclusión social.

Será el próximo 17 de diciembre, a las 10:30 horas, cuando se celebre la VIII edición del Concierto de Navidad para Escolares de La Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife.

El concierto tiene como objetivo principal acercar de manera masiva la cultura a la infancia, construyendo una sociedad más sensible al arte.

El evento, que moviliza a más de 300 voluntarios, cuenta con el apoyo de entidades de referencia, destacando la Fundación DISA, Occident, y diversas áreas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, como es el caso de Cultura y Educación, y el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Educación Física y Deportes y el ICDC.