Las jornadas ‘Vinos con Estrella’ cuenta con la participación de sumilleres de los mejores restaurantes de Canarias

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, participó este miércoles en las jornadas «Vinos con Estrella» en El Hierro, destacando el compromiso del Gobierno de Canarias con los vinos herreños.

Los vinos de El Hierro se abren camino en la alta gastronomía / Archivo RTVC

Esta iniciativa, que supone un nuevo paso para consolidar la producción vitivinícola de la isla como referentes de la alta gastronomía canaria, reúne a sumilleres y chefs de restaurantes con reconocimientos Estrella Michelin y Sol Repsol para descubrir la singularidad de estas elaboraciones.

Vino y gastronomía local

Las jornadas enogastronómicas, que se han desarrollado durante este martes y miércoles, han permitido una evaluación en profundidad de la viticultura del municipio de La Frontera, con análisis sensoriales que destacan el enorme potencial gastronómico de este producto.

Por otro lado, el encuentro facilitó el acceso directo de estos vinos a los mejores restaurantes de Canarias, creando vías comerciales privilegiadas en el canal de alta cocina. Además de catas comentadas y maridajes, la actividad incluyó visitas a las principales bodegas del municipio.

Quintero subrayó durante su visita que “desde la Consejería estamos impulsando decididamente el valor diferencial de los vinos de El Hierro, no solo por su calidad excepcional, sino por representar un modelo único de viticultura heroica”.

La gastronomía local fue otro de los ejes de “Vinos con Estrella”. Los profesionales pudieron degustar otras producciones como la piña tropical, los quesos y otras elaboraciones de la mano de los cocineros Marcos Tavío, Arabisén Quintero y Severo Zamora