La futbolista murciana llega al conjunto blanquiazul para reforzar la banda izquierda procedente de la Real Sociedad, siendo la primera incorporación en este mercado

Violeta Quiles, primer refuerzo invernal del Costa Adeje Tenerife / CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife arranca el mercado de invierno con una nueva incorporación. La entidad tinerfeña se hace con los servicios de Violeta Quiles, que se convierte en la primera cara nueva del equipo en este periodo, con el objetivo de reforzar la plantilla de cara a la segunda mitad de la temporada en la Liga F Moeve.

Trayectoria ascendente

Violeta García Quiles (10-12-1999), original de Cartagena, es una jugadora polivalente, capaz de actuar tanto en posiciones ofensivas como defensivas por la banda izquierda. Destaca por su velocidad, desborde y capacidad para incorporarse al ataque. Llega al equipo blanquiazul tras acumular experiencia en la máxima categoría del fútbol femenino español donde ha disputado más de 60 partidos defendiendo los colores del Real Betis Féminas y de la Real Sociedad.

Formada en el fútbol murciano, Violeta Quiles dio un paso importante en su carrera durante su etapa en el Alhama CF. Siendo una de las jugadoras más destacadas del equipo que logró el ascenso a Primera División, firmando una notable temporada a nivel ofensivo con 12 goles y 9 asistencias. Su rendimiento y crecimiento la llevaron posteriormente a competir en Liga F, consolidándose como una futbolista de recorrido y compromiso.

Refuerzo estratégico

El presidente de la CD Tenerife Femenino, Sergio Batista, ha señalado que “la llegada de Violeta supone un paso más en nuestra apuesta por seguir creciendo como equipo. Es una jugadora joven pero con experiencia en Liga F, con hambre, personalidad y muchas ganas de aportar. Encaja perfectamente con la idea de fútbol que queremos consolidar en esta segunda parte de la temporada”.

Jordi Torres, director deportivo de la entidad considera que “es un perfil que llevábamos tiempo siguiendo. Nos aporta profundidad, velocidad y versatilidad en una zona clave del campo. Conoce la categoría, tiene capacidad para adaptarse a distintos contextos de partido y estamos convencidos de que va a sumar mucho tanto a nivel deportivo como en el día a día del vestuario”.