Ya se puede visitar el buque Juan Sebastián Elcano en Tenerife

El Juan Sebastián Elcano, el buque escuela de la Armada española, permanecerá en la isla hasta el 18 de enero y se podrá visitar este viernes y sábado

El puerto de Santa Cruz de Tenerife recibió esta mañana el buque escuela de la Armada española Juan Sebastián Elcano. Permanecerá atracado allí hasta el domingo día 18. Durante su estancia en la capital tinerfeña, el navío abrirá sus cubiertas al público. El horario de visitas será el viernes 16, de 15:30 a 19:00 horas; y el sábado 17, de 09:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 19:00 horas.

Recibimiento del buque Juan Sebastián Elcano en Santa Cruz de Tenerife

Periplo internacional

Tras soltar amarras en Tenerife, el buque escuela iniciará un periplo internacional que lo llevará a recalar en Puerto España, San Juan de Rico, Santo Domingo, Veracruz, Puerto Limón, Curazao, Galveston, Norfolk, Baltimore y Nueva York. El regreso a su base en el puerto de Cádiz está previsto para el próximo 31 de julio. Cierra así un ciclo de navegación oceánica que compagina la excelencia académica con la alta representación institucional de España en aguas americanas y europeas.

Esta singladura representa un hito crítico en el adiestramiento de los guardiamarinas. Durante los casi siete meses de travesía, los alumnos se enfrentan al rigor de las maniobras a vela y a las exigencias de la vida en alta mar. De este modo, complementan su formación técnica con una agenda de actos oficiales.

Llegada del buque Juan Sebastián Elcano en Santa Cruz de Tenerife

Instrucción militar y diplomacia de estado

El 97º Crucero de Instrucción se articula sobre dos ejes estratégicos. En primer lugar, la formación integral de los futuros oficiales. Ellos cursan en el navío el tercer año de su carrera en la Escuela Naval Militar. Este aprendizaje trasciende los libros de texto, sumergiendo a los alumnos en un entorno de instrucción marinera, militar y humana que define el carácter de la Armada.

En segundo término, el bergantín-goleta ejerce como una auténtica extensión del Estado español. En su rol de «embajada flotante», el buque fortalece los vínculos diplomáticos, culturales e institucionales en cada puerto visitado, proyectando la imagen de España en el exterior. Con esta doble misión, el histórico navío vuelve a demostrar su vigencia como un símbolo donde convergen la tradición centenaria y la estrategia exterior contemporánea.