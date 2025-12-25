ES NOTICIA

Visocan construirá 24 viviendas protegidas en El Hierro

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Las obras para la construcción de 24 viviendas protegidas en La Frontera (El Hierro) ya han salido a licitación

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha sacado a licitación el proyecto para las obras de construcción de 24 viviendas protegidas en El Hierro.

El proyecto de Visocan de vivienda protegida en El Hierro abarcan 24 viviendas / Archivo Visocan

Las obras van destinadas a la construcción de un conjunto residencial de las 24 viviendas. Tendrán además 27 plazas de garaje y 21 trasteros.

Para las obras hay con un presupuesto base de licitación de 5.160.417,73 euros, IGIC incluido. El plazo de ejecución de las obras contemplado es de 24 meses.

Plazo de solicitudes hasta el 25 de enero

Este proyecto se enmarca en la estrategia del Gobierno de Canarias para ampliar el parque público de vivienda, facilitar el acceso a una vivienda digna y avanzar en la cohesión territorial, con especial atención a las islas no capitalinas.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, hasta el 25 de enero de 2026, a las 13:00 horas, hora canaria.

