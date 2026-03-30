El proyecto cuenta con una inversión de 2,65 millones de euros para mejorar el parque público de alquiler asequible

VISOCAN inicia la licitación para reparar 1.632 viviendas protegidas en diversos barrios de Las Palmas de Gran Canaria. La empresa pública busca garantizar la habitabilidad y seguridad de las familias residentes mediante estas obras de conservación. Las compañías interesadas tienen de plazo hasta mañana, 31 de marzo, para presentar sus propuestas económicas.

VISOCAN licita la reforma de 1.632 viviendas en Las Palmas de Gran Canaria / Imagen de archivo

La empresa pública divide la actuación en cinco lotes que reparten los fondos por todo el municipio capitalino. El Gobierno de Canarias invertirá 533.328 euros específicamente en la rehabilitación de 255 inmuebles de Ciudad del Campo. Esta zona representa una de las mayores cuantías económicas destinadas a la conservación del parque público.

Por otro lado, los técnicos actuarán sobre 338 hogares situados en el barrio de Las Torres. El presupuesto para esta fase del proyecto alcanza los 530.258 euros tras la aprobación de la Consejería de Vivienda. Las cuadrillas de trabajo realizarán tareas de mantenimiento preventivo y adecuación de las estructuras principales.

El plan incluye también 359 viviendas en los sectores de Salto del Negro, El Lasso y El Batán. La inversión para estos núcleos residenciales asciende a 525.772 euros según el pliego de condiciones de la licitación. El Ejecutivo autonómico pretende frenar el deterioro de los edificios para asegurar el bienestar de los vecinos.

Actuaciones en el resto del municipio

La licitación contempla mejoras en 371 inmuebles de las zonas de Tamaraceite, Hoya Andrea y Las Mesas. VISOCAN destina una partida de 530.860 euros para cubrir las necesidades de estas promociones públicas. El contrato global en Canarias supera los cinco millones de euros para rehabilitar todo el parque regional.

Finalmente, las obras llegarán a 309 viviendas ubicadas en La Paterna, Cuesta Ramón y el barrio de Hostelería. Los trabajos en estas áreas cuentan con una financiación de 532.601 euros durante el periodo de ejecución. El proyecto busca modernizar la funcionalidad de las casas y elevar la calidad de vida de los inquilinos.

El Gobierno de Canarias mantiene así su estrategia de fomento del acceso a una vivienda digna en las islas. Además de los edificios, los operarios limpiarán las parcelas anexas para prevenir incendios y controlar plagas. Esta acción complementaria refuerza la seguridad ciudadana en los entornos urbanos de la capital grancanaria.