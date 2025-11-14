El activista de ultraderecha celebró el acto rodeado por un importante dispositivo policial y ante las protestas de unas 200 personas

El activista de ultraderecha Vito Quiles ha celebrado este viernes un acto político en el campus de la Universidad de La Laguna (Tenerife) no autorizado por el Rectorado, rodeado por un importante dispositivo policial y ante las protestas de unas 200 personas.

Vito Quiles celebra entre protestas un acto sin autorización en la ULL. EFE

Quiles se dirigió con un megáfono a un centenar de simpatizantes que se congregaron en el aparcamiento situado frente a la facultad de Derecho, donde se escucharon gritos de ‘arriba España’, insultos al presidente Pedro Sánchez y proclamas contra la inmigración.

Su intervención la comenzó criticando al rector de la ULL, Francisco García, por haberse negado a autorizar el evento de Vito Quiles.

Hace días, el máximo órgano de gobierno de la ULL había difundido un comunicado público con sus razones: la universidad, subrayaba, está comprometida «con la libertad de expresión y con el debate plural y respetuoso», pero «no puede amparar la difusión de desinformación ni de mensajes contrarios a los derechos humanos, la libertad, la igualdad o la dignidad de las personas».

Protesta promovida por la Asociación Canaria de Estudiantes

La concentración de protesta la promovió la Asociación Canaria de Estudiantes (ACE), cuyo representante, Andrés Paz Pais, ha acusado a Vito Quiles de buscar «dinamitar la convivencia» de un centro educativo donde «personas de todas las ideologías» se sientan a «dialogar sobre un futuro común».

En un comunicado, Podemos ha pedido al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, «explicaciones urgentes» al hecho de que se haya permitido este acto de Vito Quiles en el campus de la ULL a pesar de no contar con la autorización de la Universidad.

El partido cuestiona, además, que la Policía haya «escoltado» a un «agitador ultraderechista» mientras «se incitaba a la violencia».

Este jueves, el ultraderechista Quiles celebró otro acto no autorizado ante unas 500 personas en Las Palmas de Gran Canaria, que fue trasladado del campus de Tafira a la plaza de España porque en esa jornada las clases habían sido suspendidas por la borrasca Claudia.