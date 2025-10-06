‘Viva la Vida’ disecciona la vanguardia urbana y la nostalgia rock

El programa de música de la Radio Canaria se centrará en dos festivales que representan extremos del espectro musical y cultural: Fleje de Flow Fest y Big Bang Vintage Festival

El programa musical ‘Viva la Vida’, presentado por Mario Alonso, aborda este martes 7 de octubre a las 21:00 horas un doble fenómeno festivalero en Canarias: la explosión de la cultura urbana con Fleje de Flow Fest y el regreso nostálgico del rock and roll clásico con Big Bang Vintage Festival.

Fleje de Flow Fest, cultura urbana encabezada por Hoke

‘Viva la Vida’ se sumergirá en la primera edición del Fleje de Flow Fest, un evento que se celebra en el Parque Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria y que va mucho más allá de la música, fusionando cultura urbana, deporte, arte y baile. El programa recibirá al director artístico del festival, SaoT, y a la artista local Flor Sz, quienes darán todos los detalles de un cartel liderado por el rapero valenciano Hoke.

Hoke ha pasado de ser una figura underground a ganar una popularidad masiva gracias a su estilo directo y colaboraciones destacadas, como el reciente éxito «ABC» junto al grancanario Quevedo, consolidándose como uno de los nombres más influyentes en la escena nacional.

El rapero Hoke encabeza el cartel de artistas de Fleje de Flow Fest.

El festival muestra un fuerte compromiso con el talento de las islas, contando con artistas como Bejo (que ofrecerá un showcase exclusivo), DJ Jonay, Lass Sugga, Christian Cuervo, Deejay Supreme y Evando Moreira. Además, se destacará el componente cultural del evento, que incluye exhibiciones de baloncesto 3×3 (Open FIBA), competiciones de baile y una Zona Graffiti & Video Mapping con murales en vivo.

Big Bang Vintage Festival, la leyenda del rock and roll

Mario Alonso también viajará al Parque San Telmo de la capital grancanaria para analizar la VIII edición del Gran Canaria Big Bang Vintage Festival, el gran encuentro que celebra la cultura, la moda y el rock atemporal de los años 50 y 60. El director del festival, Javier Viera, presentará un cartel que conecta leyendas internacionales y nacionales.

La apuesta más fuerte es la banda japonesa de garage rock The 5.6.7.8’s, mundialmente famosas tras su icónica aparición en la película «Kill Bill» de Quentin Tarantino, quienes traerán su rockabilly crudo y energético.

Junto a ellas, el programa entrevistará a los míticos Los Sirex de Barcelona, un pilar fundamental del rock español de los años 60, y hablará con dos artistas que participarán en el festival: Dani Medina del grupo grancanario Bífidos, conocido por su mezcla de rockabilly, country y surf, y la malagueña Ángela Hoodoo, con su potente garage-blues.