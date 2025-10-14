‘Viva la Vida’ se prepara para la fiesta con el Festival Sonora

El espacio de radio se centra en esta cita en la capital grancanaria con la presencia de artistas internacionales como Rinocerose y los ganadores del concurso de bandas

Además, viajará a Tenerife para conocer el espectáculo ‘Gala by Ibán Mendoza’ y la visita a la isla de la rapera chilena Ana Tijoux

‘Viva la vida’ se centra en el Festival Sonora, que traerá en su próxima edición a artistas como Rinôçérôse, Alcalá Norte o Ale Acosta.

La Radio Canaria se sincroniza con el ritmo y sonidos que traen las Islas este mes de octubre. El programa ‘Viva la Vida‘, dirigido por Mario Alonso, ofrecerá este martes 13 de octubre a las 22:00 horas, tras la emisión del partido de baloncesto por parte de ‘Todo Goles Radio’, un episodio dedicado a los festivales y conciertos que marcan la agenda cultural.

Festival Sonora 2025

El espacio pondrá el foco en el Festival Sonora 2025, que se celebrará los días 17 y 18 de octubre en la emblemática Plaza de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria. Un cartel que equilibra la calidad internacional con el talento local: desde los franceses Rinôçérôse y los nacionales Alcalá Norte, hasta la potente representación canaria de La Pantera, Ale Acosta (con su nuevo proyecto) y Enac Ska.

Para conocer de cerca los entresijos del evento, Mario Alonso recibirá en el estudio a Juan Salán, promotor del festival, y a los ganadores del concurso de bandas Sonora: OM Domínguez y Liane, que compartirán sus experiencias y su música con la audiencia.

Despliegue de la vanguardia musical en Tenerife

La conversación se trasladará a Tenerife para explorar otros espectáculos de alto nivel. Por un lado, ‘Gala’ by Ibán Mendoza: El programa desvelará los detalles de este concepto escénico y audiovisual que el reconocido DJ y productor Ibán Mendoza trae a Canarias tras consolidarse en Ibiza. El show, que promete una experiencia inmersiva inspirada en el universo del surrealista Salvador Dalí, aterrizará en la isla para ofrecer una propuesta de música electrónica de vanguardia.

Finalmente, ‘Viva la Vida’ analizará la agenda de espacios de referencia como el festival Keroxen y la inminente visita de la artista chilena Ana Tijoux a Santa Cruz de Tenerife. La influyente rapera, conocida por fusionar el rap con el jazz y la música latinoamericana con letras de profundo contenido social, ofrecerá un concierto dentro de la programación del Otoño Cultural de la Fundación CajaCanarias el 18 de octubre, siendo uno de los eventos más esperados de la temporada en la isla.