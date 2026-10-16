La concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, explicó que “hemos planteado una promoción que responda a las necesidades reales de las familias del municipio»

La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, dirigida por Lucía Jiménez, da un nuevo paso en la ejecución del Plan Municipal de Vivienda 2023-2027 con la adjudicación del proyecto y la construcción de 52 viviendas protegidas en el Lomo de Maspalomas, por un importe de 9.819.199,44 euros. Esta primera promoción, impulsada por la Concejalía de Vivienda para recuperar la construcción de vivienda pública en el municipio, se desarrollará a través del convenio de colaboración suscrito con la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan), encargada de su promoción y ejecución.

La adjudicación a las empresas Desarrollos e Iniciativas Canarias (Deican) y Tecnología de la Construcción y Obras Públicas (Tecopsa), supone un nuevo avance para hacer realidad la primera promoción de nueva construcción contemplada en el Plan Municipal de Vivienda, después de décadas sin que se desarrollen nuevas viviendas de promoción pública en San Bartolomé de Tirajana.

Imagen cedida.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, destacó que “después de más de 25 años sin construir vivienda pública en San Bartolomé de Tirajana, en apenas tres años de gobierno hemos conseguido dar los pasos necesarios para que vuelvan a construirse viviendas protegidas para nuestros vecinos. Hemos pasado de décadas de parálisis a contar con suelo, financiación y una primera promoción adjudicada. Este es el resultado de una gestión constante y de una apuesta decidida por recuperar la vivienda pública en nuestro municipio”.

Plan Municipal de Vivienda

Marichal recordó que esta adjudicación es fruto del Plan Municipal de Vivienda 2023-2027 y del convenio de colaboración con Visocan, cuya inversión ha sido impulsado íntegramente por la Concejalía de Vivienda de 35 a 41,5 millones de euros. “La colaboración con Visocan está siendo fundamental para convertir nuestra planificación en proyectos de vivienda. Nuestro compromiso es que esta primera promoción sea el comienzo de una nueva etapa, en la que los jóvenes y las familias trabajadoras puedan acceder a una vivienda asequible y seguir desarrollando su proyecto de vida en San Bartolomé de Tirajana”.

Viviendas protegidas

La nueva promoción se desarrollará en la parcela R2 del Lomo de Maspalomas, sobre un suelo de titularidad municipal de 7.688 metros cuadrados y una altura máxima permitida de tres plantas. El programa residencial contempla viviendas protegidas de uno, dos, tres y cuatro dormitorios, con predominio de las tipologías de dos y tres habitaciones, destinadas a responder a las diferentes necesidades de las unidades familiares e incluirá también plazas de aparcamiento y trasteros, así como viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida.

Una de las principales características de la actuación será la utilización de técnicas de construcción parcialmente industrializadas, que combinan la fabricación de determinados elementos de los edificios en instalaciones especializadas con su posterior montaje y ejecución en la parcela. Este sistema permite mejorar el control de calidad, optimizar los tiempos de construcción y favorecer una mayor eficiencia en el uso de los materiales.

Energías renovables

El proyecto deberá incorporar soluciones de eficiencia energética, accesibilidad universal e instalaciones de aprovechamiento de energías renovables, con una calificación energética mínima C. La concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, explicó que “hemos planteado una promoción que responda a las necesidades reales de las familias del municipio, con viviendas de diferentes tamaños, espacios funcionales, criterios de accesibilidad y soluciones constructivas que permitan mejorar su eficiencia energética y reducir los gastos de mantenimiento”.

Jiménez destacó que “la construcción parcialmente industrializada permitirá fabricar determinados componentes fuera de la obra, en condiciones controladas, para posteriormente instalarlos en el edificio. Con ello buscamos agilizar la construcción, garantizar una mayor calidad de los acabados y reducir los tiempos necesarios para poner las viviendas a disposición de las familias”.