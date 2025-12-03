ES NOTICIA

La vivienda y la migración encabezan las preocupaciones en Canarias

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Según el último sociobarómetro de la UNED, la población canaria tiene en el top de sus preocupaciones la vivienda y la migración

La migración y el acceso a la vivienda se han posicionado como los principales problemas para la ciudadanía canaria, de acuerdo con el último sociobarómetro elaborado por la UNED. El estudio sitúa la situación migratoria como la mayor preocupación para el 16 % de los encuestados, mientras que la vivienda y los precios del alquiler ocupan el segundo lugar para casi un 12 %. En tercer y cuarto puesto aparecen el desempleo y la sanidad.

El informe también analiza la percepción social sobre el turismo, un sector clave en la economía del archipiélago. Según los datos, la llamada turismofobia no ha calado en la comunidad autónoma. Un 58 % de los participantes considera adecuado el número de visitantes que llegan a las islas cada año. Además, un 12 % cree incluso que debería aumentar. Por el contrario, un 20 % opina que la cifra de turistas es excesiva.

La población reconoce tanto los beneficios como los impactos del turismo. Un 62 % de los encuestados afirma que la actividad turística contribuye a mejorar las infraestructuras del archipiélago. Sin embargo, un 58 % percibe que esta misma actividad dificulta el acceso a una vivienda asequible, un problema que ya figura entre las principales preocupaciones sociales del territorio.

