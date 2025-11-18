Este nuevo deslinde extiende la zona desde los 20 metros actuales hasta los casi 100 metros

La dirección de Costas del Gobierno de Canarias ha aumentado en la localidad grancanaria de El Burrero su dominio público marítimo-terrestre. Esta ampliación afecta a los vecinos que llevan más de 60 años viviendo en esta zona.

https://youtu.be/6V-EvaN8i7s

Este nuevo deslinde que afecta a 60 viviendas de este núcleo costero extiende la zona de dominio público desde los 20 metros actuales hasta los casi 100 metros. El Ayuntamiento de Ingenio pide paralizar un expediente que afecta a residencias de Burrero Norte y a la futura urbanización Vista Alegre.

Nuevo trazado que afecta a generaciones

Esta ampliación del dominio público implicaría la entrada de viviendas, garajes, muros y espacios privados dentro de la zona de servidumbre, lo que podría conllevar restricciones de uso, limitaciones para reformas, pérdida de valor patrimonial e incluso eventuales órdenes de retirada o demolición.

Los vecinos denuncian que el nuevo trazado altera la seguridad jurídica de quienes han vivido en El Burrero durante generaciones. Unas reclamaciones a las que también se unen las formuladas por el Gobierno de Canarias y el propio Ayuntamiento.

Unas 60 viviendas de El Burrero se ven afectadas por el nuevo deslinde de costas / Imagen del Cabildo de Gran Canaria

“El actual deslinde marítimo-terrestre es del 1986 y que la normativa se cambió en el 1988. Es decir, 37 años más tarde, vienen a aplicar la normativa y lo hacen de una manera lasciva puesto que vulnera los derechos de los vecinos y del municipio», asegura uno de los vecinos afectados.