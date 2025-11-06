Vox ha presentado una querella contra Ángel Víctor Torres aludiendo que ha cometido un delito de falso testimonio

El partido Vox ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella contra Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, al considerar que ha cometido un delito de falso testimonio en sede parlamentaria, tipificado en el artículo 502 del Código Penal.

Según el escrito presentado, Torres compareció en una ocasión ante la Comisión del Congreso —el 10 de junio de 2024— y en tres sesiones adicionales de la Comisión de investigación sobre la operación Delorme: el 28 de noviembre de 2024 (sesión núm. 254), el 21 de enero de 2025 (sesión núm. 279) y el 6 de marzo de 2025 (sesión núm. 316). Estas cuatro intervenciones, denominadas conjuntamente las “Comparecencias”, son objeto de análisis en la denuncia del partido.

Vox basa su acusación en el informe nº 155/2025 de la Unidad Central Operativa (UCO), fechado el 30 de octubre de 2025, que analiza las contrataciones formalizadas por la Comunidad Autónoma de Canarias. Dicho informe, según el partido, aporta evidencias probatorias que contradicen de forma radical las declaraciones realizadas por el ministro durante sus comparecencias parlamentarias.

Vox sostiene que Torres mintió

En su escrito, Vox sostiene que Ángel Víctor Torres mintió en sede parlamentaria respecto a su relación con Víctor de Aldama, investigado por el Tribunal Supremo junto al exministro José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre, así como por el caso Hidrocarburos en la Audiencia Nacional. También se le vincula con Ignacio Díaz Tapia, socio de Aldama en la mencionada trama.

Asimismo, la formación señala que el ministro negó cualquier participación en la contratación de material sanitario en Canarias, asegurando no haber intervenido en la gestión de pagos ni en propuestas de negocio. Sin embargo, el informe de la UCO constata una participación activa e interesada de Torres en el éxito económico de dicha trama.

Como diligencias, Vox solicita la declaración judicial del exministro Ángel Víctor Torres, así como la de Víctor de Aldama e Ignacio Díaz Tapia, además de la aportación y comprobación de la documentación pertinente.