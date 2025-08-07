Vuelca un vehículo en Lanzarote a la altura de Indelasa

En el municipio de Tías, Lanzarote, un vehículo ha terminado volcado debido a un accidente de tráfico en el que no se han registrado heridos

Imagen del accidente.

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote intervino tras el vuelco de un vehículo a la altura de Indelasa, en el municipio de Tías.

No se registraron heridos de gravedad. El único ocupante del vehículo logró salir por sus propios medios y fue atendido en el lugar por los servicios sanitarios, sin necesidad de traslado hospitalario.

A su llegada, los efectivos comprobaron que el vehículo se encontraba volcado. Una vez obtenida la autorización de la Guardia Civil, los bomberos procedieron a poner el coche sobre sus cuatro ruedas y retirarlo de la calzada a una zona segura. Posteriormente, limpiaron la vía de restos del accidente y desconectaron la batería del automóvil para evitar cualquier posible riesgo.

En el lugar también se encontraba la Policía Local de Tías, que colaboró en todo momento para asegurar el entorno durante la intervención.