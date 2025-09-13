La ‘Vuelta al Cole Solidaria’ tiene como objetivo reducir el gran impacto económico que va a suponer el inicio del nuevo curso

Imagen cedida Cruz Roja Española.

Se trata de una iniciativa que arranca con la donación directa de 100.000 euros en material escolar realizada por Carrefour. Donación a los que se sumarán las aportaciones, en clave de material escolar, de los clientes que deseen participar en la presente campaña. Recursos con los que se espera poder dar cobertura a las necesidades en esta materia a miles de niñas y niños en especial situación de vulnerabilidad de toda España.

En concreto, un proyecto que tiene como objetivo reducir el gran impacto económico que va a suponer el inicio del nuevo curso para miles de familias en riesgo social, y contribuir a alcanzar una educación inclusiva y de calidad en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 (Educación de Calidad). Además, va a ayudar a empoderar a los/as menores beneficiarios en una fecha tan significativa como es el inicio del curso escolar. Una iniciativa que desde su nacimiento ha dado como fruto la entrega a Cruz Roja de más de 7,5 millones de euros en material escolar en beneficio de miles de familias en situación de vulnerabilidad social de las diferentes localidades de nuestro país.

Apoyo de personas voluntarias

A nivel nacional, 4.538 voluntarios y voluntarias de Cruz Roja, apoyados por voluntarios/as de Fundación Solidaridad Carrefour, serán los encargados de atender a las personas que se acerquen a los puntos de recogida ubicados en los diferentes hipermercados Carrefour para donar dicho material escolar (mochilas, cuadernos, bolígrafos, lápices, rotuladores etc.).

Posteriormente, las diferentes Asambleas Locales de Cruz Roja serán las encargadas de distribuir el material escolar donado entre los miles de familias en situación de vulnerabilidad social con menores a cargo beneficiarias en cada una de las 47 provincias, así como las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Personas en situación de vulnerabilidad

Cruz Roja y Fundación Solidaridad Carrefour trabajan conjuntamente desde hace más de dos décadas en la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad a través del desarrollo y puesta en marcha de innumerables iniciativas sociales. Iniciativas como la #VueltaAlColeSolidaria que este año alcanza su XVII edición con un histórico de más de 7,5 millones de euros entregados en material escolar.