En esta nueva temporada, Televisión Canaria recupera las mañanas de domingo dedicadas a la música clásica, la ópera y las grandes orquestas

Este mes de octubre, coincidiendo con el inicio de la nueva temporada, Televisión Canaria recupera las mañanas dominicales de música clásica. Cada domingo ofrecerá un amplio repertorio de conciertos de música clásica, ópera y otras expresiones musicales celebradas en distintos escenarios del Archipiélago.

La programación incluirá actuaciones de destacadas orquestas y formaciones, tanto canarias como nacionales e internacionales, que están de gira por las Islas.

Una iniciativa que vuelve al canal público este domingo 12 de octubre, con el concierto ‘B’, cuatro compositores, una misma letra. Un homenaje a las tres “B” de la música, Bach, Beethoven y Brahms, más el compositor canario Manuel Bonino, cuya obra dialoga con los grandes nombres del repertorio. Su propuesta, cargada de texturas modernas y un lenguaje propio, tiende un puente entre los ecos del pasado y la búsqueda sonora del presente.

Para esta ocasión, Bonino ha compuesto, por encargo de la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria, la obra ‘Cuando oscurece el mundo’, inspirada en la situación que se vive en Ucrania. Una creación desgarradora y reflexiva, que invita a pensar sobre el devenir de los tiempos actuales.

Este concierto, celebrado el pasado mes de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus, reunió a la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria, que interpretó piezas emblemáticas como la Obertura ‘Coriolano‘ de Beethoven y el Doble concierto para violín y violonchelo de Johannes Brahms.