La Wine Run Lanzarote 2026 abre inscripciones para una nueva edición

La Wine Run Lanzarote 2026 se celebrará los días 13 y 14 de junio en el entorno de La Geria y mantiene su formato deportivo, enoturístico y ambiental

Imagen de archivo de la Wine Run Lanzarote 2025 / Cabildo de Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote ha abierto el periodo de inscripciones de la Wine Run Lanzarote 2026, una de las citas deportivas y enoturísticas más reconocidas del calendario insular, que se celebrará los días 13 y 14 de junio en el paisaje protegido de La Geria, declarado Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM).

La prueba volverá a desarrollarse durante un fin de semana, con la jornada del sábado dedicada a actividades complementarias y modalidades familiares, y la jornada del domingo reservada a las diferentes pruebas deportivas.

La Wine Run Lanzarote 2026 mantiene sus modalidades habituales: carrera larga, carrera corta, caminata y modalidad Joëlette, garantizando la participación de personas con movilidad reducida y reforzando el carácter accesible e inclusivo de la prueba.

Deporte y paisaje

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, subraya que la Wine Run “ha vuelto a situarse donde merece, siendo una cita eficaz para mostrar al exterior un modelo de isla que protege su paisaje, cuida el sector primario y utiliza el deporte como vía de conocimiento del territorio”. En este sentido, recuerda que la prueba discurre por un espacio agrícola único “que es resultado del trabajo de generaciones de viticultores y que hoy constituye uno de los principales valores patrimoniales de Lanzarote”.

Por su parte, el consejero de Paisaje y Soberanía Alimentaria, Samuel Martín, señala que la Wine Run “integra actividad deportiva, divulgación ambiental y acción social”, y destaca que parte de los recursos generados por el evento se destinan a tareas de limpieza y conservación del paisaje, así como a iniciativas de carácter solidario vinculadas a la inclusión y al apoyo a colectivos sociales.

Asimismo, el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, insiste en que la Wine Run “se ha consolidado como una de las grandes citas del calendario deportivo y social del municipio”, y apunta que “Uga y La Geria vuelven a situarse en el centro de un evento que genera actividad, atrae visitantes y pone en valor el trabajo vinculado al paisaje y al sector vitivinícola”.