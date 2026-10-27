El encuentro, que se celebra hasta el viernes en la Casa-Museo Pérez Galdós, aborda los nuevos retos y el futuro de los estudios sobre el escritor grancanario

La Casa-Museo Pérez Galdós acoge desde este martes y hasta el próximo viernes la décimo tercera edición del Congreso Internacional Galdosiano, que reúne en Gran Canaria a cerca de un centenar de participantes entre ponentes e invitados y alrededor de 72 propuestas de investigación. Bajo el lema ‘Galdós, presente y futuro. Nuevos retos del galdosismo’, el encuentro busca abrir un espacio de diálogo sobre los desafíos y las perspectivas de futuro de los estudios dedicados al escritor grancanario.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Más del 50 % de las investigaciones presentadas en esta edición están firmadas por mujeres. Además, 29 de los participantes pertenecen a nuevas generaciones de especialistas, llamados a dar continuidad a los estudios galdosianos.

El congreso pretende así impulsar nuevas líneas de investigación y favorecer el intercambio entre especialistas de distintas generaciones en torno a la figura y la obra de Benito Pérez Galdós.

Nuevas miradas sobre Galdós

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha destacado la importancia de esta nueva edición del encuentro.

“Una nueva oportunidad, por lo tanto, para hablar de Galdós, para seguir proyectando a Galdós y para valorar nuevas aristas, nuevas aportaciones”, señaló Morales.

El XIII Congreso Internacional Galdosiano continuará hasta el próximo viernes. Bajo el objetivo de analizar el presente de los estudios galdosianos y plantear nuevos retos para su futuro.