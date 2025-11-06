Anaga, el Teide y un circuito urbano en la capital serán las etapas que tendrá la XXIV Clásica Tenerife

La XXIV Clásica Tenerife revive la emoción del motor

La XXIV Clásica Tenerife encara su tramo final con tres jornadas llenas de emoción, historia y belleza paisajística, en una edición que mantiene el pulso al rojo vivo: los primeros clasificados, José Carlos Rendón y Samantha Montané, con un MG A de 1955, apenas aventajan por tres décimas a los ganadores de 2023, David Liceras y Ainhoa Ayarra, al volante de un Volvo 1800 de 1963.

Itinerario

La competición se reanuda este viernes con una etapa por Anaga, que partirá del Parque García Sanabria a las 14:00 horas y recorrerá algunas de las carreteras más emblemáticas del macizo hasta La Laguna, donde los coches clásicos quedarán expuestos en la calle San Agustín entre las 18:00 y las 21:00 horas, ofreciendo un auténtico viaje al pasado del automovilismo.

El sábado será el turno de la etapa reina, una travesía de gran belleza paisajística que llevará a los 78 vehículos participantes por el sur de la isla, ascendiendo por Vilaflor hasta el Teide y regresando por La Esperanza. La jornada finalizará de nuevo en el Parque García Sanabria, donde los vehículos “dormirán” antes de la gran cita final.

El domingo 9 de noviembre, Santa Cruz revivirá el espíritu del Gran Premio de Tenerife de 1965 con un circuito urbano cerrado de 2.750 metros, que discurrirá por las avenidas de Reyes Católicos y Benito Pérez Armas. A partir de las 12:00 horas, los coches tomarán la salida en grupos de veinte para completar tres vueltas a un trazado de exhibición que promete espectáculo y nostalgia a partes iguales.

Entrega de premios y cierre

El “Revival del Primer Gran Premio de Tenerife” pondrá el broche de oro a un fin de semana donde el rugido de los motores clásicos volverá a llenar las calles de la capital. Tras la última etapa, los vehículos regresarán al Parque García Sanabria, donde se celebrará la entrega de premios y el cierre oficial de esta XXIV edición.

Los aficionados podrán disfrutar de los vehículos expuestos en distintos puntos y horarios, entre ellos el Parque García Sanabria, la calle San Agustín de La Laguna o la avenida de Madrid durante el circuito urbano del domingo.