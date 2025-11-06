La XXIV Clásica Tenerife revive la emoción del motor

Anaga, el Teide y un circuito urbano en la capital serán las etapas que tendrá la XXIV Clásica Tenerife
La XXIV Clásica Tenerife encara su tramo final con tres jornadas llenas de emoción, historia y belleza paisajística, en una edición que mantiene el pulso al rojo vivo: los primeros clasificados, José Carlos Rendón y Samantha Montané, con un MG A de 1955, apenas aventajan por tres décimas a los ganadores de 2023, David Liceras y Ainhoa Ayarra, al volante de un Volvo 1800 de 1963.
Itinerario
La competición se reanuda este viernes con una etapa por Anaga, que partirá del Parque García Sanabria a las 14:00 horas y recorrerá algunas de las carreteras más emblemáticas del macizo hasta La Laguna, donde los coches clásicos quedarán expuestos en la calle San Agustín entre las 18:00 y las 21:00 horas, ofreciendo un auténtico viaje al pasado del automovilismo.
El sábado será el turno de la etapa reina, una travesía de gran belleza paisajística que llevará a los 78 vehículos participantes por el sur de la isla, ascendiendo por Vilaflor hasta el Teide y regresando por La Esperanza. La jornada finalizará de nuevo en el Parque García Sanabria, donde los vehículos “dormirán” antes de la gran cita final.
El domingo 9 de noviembre, Santa Cruz revivirá el espíritu del Gran Premio de Tenerife de 1965 con un circuito urbano cerrado de 2.750 metros, que discurrirá por las avenidas de Reyes Católicos y Benito Pérez Armas. A partir de las 12:00 horas, los coches tomarán la salida en grupos de veinte para completar tres vueltas a un trazado de exhibición que promete espectáculo y nostalgia a partes iguales.
Entrega de premios y cierre
El “Revival del Primer Gran Premio de Tenerife” pondrá el broche de oro a un fin de semana donde el rugido de los motores clásicos volverá a llenar las calles de la capital. Tras la última etapa, los vehículos regresarán al Parque García Sanabria, donde se celebrará la entrega de premios y el cierre oficial de esta XXIV edición.
Los aficionados podrán disfrutar de los vehículos expuestos en distintos puntos y horarios, entre ellos el Parque García Sanabria, la calle San Agustín de La Laguna o la avenida de Madrid durante el circuito urbano del domingo.