El Costa Adeje Tenerife recibe a la Real Sociedad este domingo en un partido clave de la jornada 18 que se disputará en el Heliodoro

Yerai Martín: “El domingo vamos a ver una muy buena versión del equipo” / CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife afronta este domingo, 1 de febrero, un nuevo compromiso liguero de máxima exigencia. El conjunto blanquiazul se medirá a la Real Sociedad en el Heliodoro Rodríguez López, a partir de las 12:00 (hora canaria), en un duelo directo entre dos equipos llamados a pelear en la parte alta de la clasificación. Las donostiarras llegan al encuentro en tercera posición, mientras que las tinerfeñas ocupan el cuarto puesto.

El equipo dirigido por Yerai Martín encara esta cita con ambición y confianza, respaldado por el buen momento competitivo que viene mostrando en las últimas jornadas. “Tenemos una oportunidad para demostrar que el partido que jugamos en casa no fue una casualidad, sino que estamos preparadas para hacer otro igual”, señaló el técnico blanquiazul, convencido del crecimiento del grupo.

Mentalidad ganadora y adaptable

El entrenador destacó la capacidad del equipo para adaptarse a distintos contextos de partido y la mentalidad ganadora con la que se afronta este nuevo reto. “Considero que el equipo ha competido bien en los distintos partidos y escenarios. Veo al equipo preparado y con ganas de volver a hacer un gran partido, no solo a nivel de resultado, sino para conseguir la victoria. El domingo vamos a ver una buena versión del equipo”, afirmó.

Durante la semana, el cuerpo técnico ha trabajado con intensidad, consciente de la importancia del choque ante un rival directo. “La semana de trabajo ha sido buena y empezamos a preparar otro partido porque cada contexto es diferente”, explicó Yerai, subrayando la necesidad de mantener la concentración y el equilibrio.

Un grupo compacto y comprometido

Respecto al momento de la plantilla, el técnico se mostró satisfecho con el grupo disponible y tranquilo ante el cierre del mercado. “Somos las que somos y estoy contento con la plantilla. Con una plantilla más reducida, las que están tienen que estar preparadas porque habrá más posibilidades de participar”, indicó, sin olvidar el valor del filial y de las jugadoras que puedan sumarse desde abajo.