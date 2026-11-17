José Luis Rodríguez Zapatero sigue cuestionando la tasación de un millón de euros que ha hecho el juzgado de las joyas hayadas en su oficina y encarga un informe pericial propio

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha encargado un nuevo informe pericial de parte que realice una nueva valoración de las joyas que halló la Policía en una caja fuerte de su oficina, después de que dos joyerías designadas por el juzgado las hayan tasado en más de un millón de euros.

Zapatero tendrá que declarar por las joyas ante el juez este miércoles. Imagen: José Luis Rodríguez Zapatero / EFE

Dos nuevos tasadores

En un escrito presentado en la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE este martes, el ex secretario general del PSOE anuncia que «dos personas expertas en la materia y tituladas» realizarán una nueva tasación «para un mayor esclarecimiento de los hechos».

Serán dos tasadores y gemólogos designados por la defensa de Zapatero que, según explica en su escrito, no solo estimarán el valor de las piezas, sino también el método con el que la joyería Yanes calculó el valor de reposición y «la razonabilidad de la valoración obtenida».

El juez José Luis Calama dispone ya de dos informes de tasación: el de la joyería Ansorena, que estimó de forma preliminar en 1,3 millones de euros el valor de las joyas halladas en el registro policial en la oficina de Zapatero el pasado mes de mayo; y el de la joyería Yanes, que «describe con mayor precisión las piezas» y las tasa en 1.023.320 euros.

Es esta última tasación la que más menciona el expresidente del Gobierno en su escrito. Es más, su defensa señala en otro escrito remitido al juzgado que esta joyería se apoyó en un informe de ensayo del contenido de metales elaborado por un laboratorio que, sin embargo, aparece de forma parcial en la tasación, de manera que solicita conocer en su integridad el contenido de dicho informe.

Relacionado con el caso Plus Ultra

Zapatero está investigado por presunto tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra en relación al préstamo público de 53 millones de euros que obtuvo en 2021, si bien el hallazgo de las joyas le supuso una nueva imputación por presunto contrabando y delito fiscal.

El expresidente del Gobierno defiende que fueron un regalo que en 2007 le hizo el entonces rey de Arabia Saudí, Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud -fallecido en 2025-, en visita oficial a España que él aceptó por «deferencia».

Son tres conjuntos de joyas. Están formados por collar, pulsera, sortija y pendientes y diferenciados por las gemas -rubı́es, esmeraldas y zafiros- que, según la defensa de Zapatero, superan el 90 % del valor de las más de 60 joyas que encontraron en su oficina.

Para la tasación encargada por Zapatero, su defensa solicita que las joyas se pongan a disposición de los peritos, quienes, en caso de discrepancia con las conclusiones emitidas por la joyería Yanes, analizarán los motivos y «si han observado algún error material o de juicio técnico en las apreciaciones de la pericia judicial».