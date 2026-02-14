Zelenski se muestra dispuesto a convocar elecciones si lo solicita Donald Trump y defiende la futura adhesión a la OTAN

Zelenski plantea dos meses de alto el fuego para convocar elecciones en Ucrania. Europa Press

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que su país celebrará elecciones si se acuerda un alto el fuego de dos meses, en respuesta a las demandas planteadas desde Estados Unidos.

Durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el mandatario se declaró dispuesto incluso a modificar la legislación nacional si así lo solicita el presidente estadounidense, Donald Trump, para facilitar el proceso.

“Estoy dispuesto a demostrar que estamos preparados”, aseguró Zelenski, quien condicionó cualquier convocatoria electoral a la suspensión temporal de las hostilidades.

Posibilidad de ingresar en la OTAN

El presidente ucraniano rechazó las comparaciones con las elecciones celebradas en Estados Unidos durante la Guerra Civil bajo el mandato de Abraham Lincoln. “Nuestra gente está sufriendo ataques con misiles balísticos. No es simplemente una guerra terrestre. Dadnos un alto el fuego”, argumentó.

Zelenski también ironizó con la posibilidad de ofrecer un alto el fuego a Rusia si Moscú convoca elecciones, comentario que provocó risas entre el público.

Asimismo, reiteró que Ucrania está haciendo “todo lo posible” para poner fin a la guerra y defendió que, una vez concluido el conflicto, el país pueda ingresar en la OTAN. A su juicio, excluir al Ejército ucraniano de la Alianza “no sería lo más inteligente” y esa decisión, recalcó, no debería quedar en manos del presidente ruso, Vladimir Putin.