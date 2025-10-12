«El presidente Trump está bien informado sobre lo que sucede y hemos acordado proseguir con nuestro diálogo», ha zanjado Zelenski

Donald Trump y Volodimir Zelenski durante su encuentro de agosto. Imagen archivo.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha mantenido por segundo día consecutivo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para discutir la situación de la guerra contra Rusia y, en particular, sobre las medidas a adoptar para reforzar la seguridad aérea y energética del país.

De momento Kiev y Washington guardan mutismo absoluto sobre los posibles planes de entrega, por parte de EEUU, de misiles Tomahawk de largo alcance; una operación que Rusia ve intolerable si llegara a concretarse, hasta el punto de que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha avisado que semejante escenario echaría por tierra los esfuerzos de Trump para reconstruir las relaciones bilaterales.

Prueba de ello es que Zelenski se ha limitado a explicar que la conversación de este domingo, como ya ocurriera este sábado, se ha centrado en «cuestiones» sobre la mencionada defensa de largo alcance, sin dar detalles. «Además, hemos discutido muchos detalles sobre el sector energético», ha añadido el mandatario ucraniano en un momento en que Rusia está redoblando sus ataques contra la infraestructura del país.

«El presidente Trump está bien informado sobre lo que sucede y hemos acordado proseguir con nuestro diálogo», ha zanjado Zelenski.

El presidente ucraniano también ha hablado con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien le ha trasladado su condena a los «los ataques rusos contra infraestructuras críticas de Ucrania, que en realidad atacan a la población civil en pleno invierno«.

«Estamos explorando con nuestros socios la prestación de la asistencia necesaria para restablecer y garantizar los servicios básicos», ha manifestado Macron antes de avisar a Moscú que, «si persiste en su obstinada actitud guerrera y su negativa a sentarse a la mesa de negociaciones, tendrá que pagar las consecuencias».