10 meses de obras en La Isleta: calles afectadas y fases de la renovación

La primera fase de las obras de renovación de la red de saneamiento del barrio de La Isleta, que afecta a ocho calles, se llevará a cabo en un plazo de 10 meses

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado la primera fase de las obras de renovación de la red de saneamiento del barrio de La Isleta. Afecta a ocho calles y se llevará a cabo en un plazo de 10 meses, ha informado este miércoles la alcaldesa, Carolina Darias.

En declaraciones a los periodistas, Darias ha recalcado que se trata de una de las obras «más demandas e importantes para la ciudad y La Isleta», financiadas por el Plan de Cooperación Municipal del Cabildo de Gran Canaria, con un presupuesto de 800.000 euros, según ha recordado su presidente, Antonio Morales.

La alcaldesa y Morales han visitado este miércoles las obras en La Isleta. Un barrio que cuenta con una red de hace más de 50 años y que en algunas zonas es inexistente.

Segunda fase

La obra además se completará con otras intervenciones del Ayuntamiento, como es la renovación de las aceras, por un importe de 1,5 millones. Posteriormente, el asfaltado de las calles en las que se ha actuado, así como la instalación de nueva luminaria.

Darias ha recordado que la renovación de la red de saneamiento de La Isleta se incluye en el Plan Estratégico del Ciclo Integral del Agua. Ha precisado que, tras esta primera fase, se desarrollará la segunda, también con financiación del Plan de Cooperación Municipal.

Morales ha explicado que mediante el citado plan se atienden las propuestas de los ayuntamientos para responder a las necesidades de sus barrios y que en esta ocasión se trata de una «actuación urgente» porque en algunos tramos de La Isleta no hay red de saneamiento.

Esta obra responde a razones de salubridad pública y es una infraestructura necesaria para la evacuación de las aguas negras de las viviendas, ha abundado Morales.