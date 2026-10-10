Los herreños recuerdan la incertidumbre y el alivio de aquel 10 de octubre de 2011, aunque persisten diferentes visiones sobre el impacto del fenómeno natural

La isla de El Hierro celebra este 10 de octubre los quince años de la erupción del volcán submarino Tagoro. Los habitantes vivieron este histórico suceso natural con mucha incertidumbre inicial. El fenómeno transformó la vida local y dejó una huella en el mar.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Este día resulta muy especial para todos los herreños. Su nacimiento llegó tras meses de enorme tensión en toda la isla.

Los recuerdos de la evacuación

Magaly González, alcaldesa accidental del municipio de El Pinar, recuerda perfectamente los tensos momentos de aquella jornada histórica.

Además, relata cómo ayudó a evacuar a los vecinos hacia zonas más altas. “Yo estaba en la restinga evacuando la gente para arriba, y bueno, mi hija y todo el mundo, la gente llorando”.

Por consiguiente, el miedo dominaba a las familias en esos primeros instantes. Afortunadamente, el volcán submarino se quedó a más de 80 metros de la superficie.

Visiones quince años después

Actualmente, los ciudadanos muestran opiniones muy diversas sobre este fenómeno. Por un lado, algunos vecinos exigen un mayor aprovechamiento del cráter submarino.

En este sentido, una mujer señala la falta de estudios científicos actuales. “Es una pena que no le hayan sacado más partido a nivel investigación”, afirma.

En cambio, otras personas adultas apenas guardan recuerdos de la fecha. Un hombre de la zona asegura que no recuerda absolutamente nada del suceso.

Alivio y nuevas generaciones

Por su parte, los jóvenes nacidos aquel día le restan importancia al evento. “A mí me da igual en realidad, no pasa nada”, comenta un chico tranquilamente.

No obstante, muchos residentes históricos ponen en valor el desenlace del proceso volcánico. En consecuencia, otra mujer expresa su inmenso alivio ante la situación final.

Finalmente, ella destaca que el magma salió en el mar y no en tierra. “Teníamos mucha preocupación porque saliese en La Restinga”, concluye muy aliviada.