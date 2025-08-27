Narra la historia real de tres jóvenes cuya valentía evitó un atentado terrorista en un tren con destino a París en 2015

Este jueves, a las 22:30 horas, en Televisión Canaria

En 2018, Clint Eastwood llevó a la gran pantalla la historia real de tres jóvenes que evitaron un ataque terrorista en un tren de alta velocidad con destino París, salvando la vida de los más de 500 pasajeros que se encontraban a bordo.

Este jueves, a las 22:30 horas, Televisión Canaria emite ’15:17 Tren a París’, la cinta que recrea los acontecimientos de aquel 21 de agosto de 2015 y narra la historia de tres amigos cuya valentía y heroismo les convirtieron en protagonistas de un acto que conmocionó al mundo entero.

En la película participan los protagonistas reales de la hazaña, que se interpretan a sí mismos. El trío heroico está compuesto por Anthony Sadler, miembro de la Guardia Nacional de Oregón; Alek Skarlatos; y Spencer Stone, Aviador de Primera Clase de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, quienes se interpretan a sí mismos en la película.

Junto a ellos, completan el reparto Jenna Fischer, Judy Greer, Ray Corasani, PJ Byrne, Tony Hale y Thomas Lennon. Asimismo, la infancia de los protagonistas está reflejada en pantalla por Paul-Mikél Williams (Anthony de niño), Bryce Gheisar (joven Alek) y William Jennings (joven Spencer).

Con el sello de Eastwood, la cinta combina la tensión del thriller con la emoción del testimonio biográfico, en una historia que pone en valor la fortaleza de la amistad y el poder del hombre de a pie para cambiar el curso de la historia.