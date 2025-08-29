Ha sido gracias al proyecto ECCA y el Gobierno de Canarias, que ponen en marcha estos cursos para ayudar a estos menores sin apoyo familiar a buscar una vida independiente

Más de 170 menores tutelados han recibido este viernes el reconocimiento a su esfuerzo. Se han titulado en los cursos que han llevado a cabo en el programa “Formación e integración sociolaboral para menores migrantes no acompañados”. Se les dio la oportunidad de formarse en sectores que demandan empleo cualificado en Canarias para que puedan suplir esos puestos. Y lo han superado, por lo que hoy han recibido no solo ese diploma, sino el reconocimiento de sus profesores y tutores.

Los menores se titulan en sectores demandados

Se trata de un programa subvencionado por el Servicio Canario de Empleo y la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.

Durante los últimos meses han recibido formación en cocina, hostelería o logística. Es el caso de los 51 que lo han llevado a cabo en la Escuela Superior de Hostelería o el Instituto Focan.



Un paso más hacia su futuro profesional y su integración en la isla.