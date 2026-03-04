La Policía Nacional constata un aumento del 26% en las denuncias a nivel nacional por agresiones a sanitarios

19 denuncias por agresiones a sanitarios en Canarias en 2025. Europa Press

La Policía Nacional ha registrado 19 denuncias por agresiones a sanitarios en Canarias durante 2025, de las que 12 se produjeron en la provincia de Las Palmas y siete en Santa Cruz de Tenerife.

En el conjunto del país se contabilizaron 513 denuncias, lo que supone un incremento del 26,35% respecto al año anterior, además de 138 detenciones vinculadas a estos hechos.

Según explicó el Interlocutor Policial Nacional Sanitario, Manuel Yanguas Menéndez, junto al comisario general de Seguridad Ciudadana, Francisco López Gordo, el aumento de denuncias no implica necesariamente más agresiones, sino una mayor concienciación del colectivo sanitario y una apuesta por la “tolerancia cero”.

Los profesionales que más denuncias interponen

Durante el año se realizaron cerca de 11.000 intervenciones policiales relacionadas con este ámbito, más de 3.500 en centros sanitarios y unas 8.000 en asistencias domiciliarias.

Los delitos más frecuentes fueron contra funcionario público, amenazas, lesiones y coacciones, en muchos casos mediante intimidación o violencia física y psíquica.

La Policía destaca que los médicos siguen siendo los profesionales que más denuncias interponen, y recuerda que desde 2017 se han reforzado las medidas de protección, formando a más de 50.000 sanitarios en prevención y actuación ante agresiones.