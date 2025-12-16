Esta situación se debe a un retraso en los trámites correspondientes

Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias, afirmó este martes que 223 menores extranjeros no acompañados que cuentan con expediente favorable al traslado a otras comunidades no salieron del archipiélago por falta de agilidad en la tramitación y lo achaca al Ejecutivo central.

Unos 223 menores con expediente a favor del traslado siguen en Canarias. EFE/Gelmert Finol

En declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con el secretario de Estado de Juventud, Rubén Pérez, Pestana señaló que su departamento ha resuelto 331 expedientes favorables al traslado de menores a otras comunidades autónomas.

Reclama un ritmo mayor

Otro centenar de expedientes han resultado desfavorables por haber cumplido la mayoría de edad o por tener arraigo en Canarias, pero, de 331 favorables al traslado, la comunidad autónoma sólo ejecutó 108, subrayó Pestana.

«Es decir, quedan 223 menores que todavía están en Canarias y que podían estar en otras comunidades autónomas si fuera más ágil la ejecución de la resolución«, indicó el propio delgado, que también señaló que se han resuelto el 60 % de los expedientes remitidos por el Gobierno regional.

En este sentido, Pestana afirmó que en la Delegación se continúa «a un muy buen ritmo» y a la espera de que sigan llegando expedientes para poderlos resolver en relación con los menores que se encontraban en Canarias antes de la declaración de contingencia migratoria.

En este sentido, Pestana lamentó que el ritmo debió ser mayor, ya que “hablamos de 600, 700 u 800 expedientes que ya tendrían que estar en la Delegación”.

Por otro lado, recordó que el plazo para resolverlos vence en marzo, cuatro meses después de la aprobación del Real Decreto-ley en esta materia, un plazo perentorio que obliga a cerrar los expedientes con antelación para poder ejecutar el traslado a la península.

Asimismo, enfatizó la importancia de la colaboración con otras delegaciones del Gobierno y de prestar apoyo logístico cuando los menores llegan a la península, porque “algunas comunidades autónomas no colaboran en absoluto” y actúan “casi a regañadientes”.

Culpa a las comunidades gobernadas por el PP

Pestana culpó de esta situación a las comunidades gobernadas por el PP, que «alegan en cada expediente, que recurren cada expediente, que están pidiendo medidas cautelares».

«Ahí es donde hay que poner el acento, porque hay unos que estamos trabajando en una línea de ayudar a Canarias y otros están boicoteando permanentemente en cada fase de la tramitación de estos expedientes, y que son las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular», reiteró.

El delegado del Gobierno precisó que es su departamento el que ordena el traslado «porque se ha declarado una continencia migratoria» y colaboran con Canarias «poniendo el acento en que la solidaridad o la corresponsabilidad es de todo el país».

Y «si hay un servicio de atención a los menores en Canarias muy por encima de su capacidad, lo lógico es que esa solidaridad, esa corresponsabilidad, se hubiera efectuado incluso voluntariamente por el resto de comunidades, pero no ha sido así, ha tenido que aprobarse con una legislación que el Partido Popular también votó en contra», remarcó Pestana.