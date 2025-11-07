La localidad grancanaria espera que unas 100.000 personas pasen por este evento

La 22ª edición de la Feria del Sureste se inauguró este viernes a las 11:00 en la localidad de Carrizal, en el municipio grancanario de Ingenio. Más de 150 puestos estarán abiertos durante el fin de semana, del 7 al 9 de noviembre, en la Avenida Carlos V.

Más de 100.000 personas se esperan que se reúnan durante estos tres días de feria. Por otro lado, tras la inauguración, esta avenida ha comenzado a notar una gran afluencia de público que podrán adquirir productos agroalimentarios y artesanales elaborados en la tierra.

Consumo de producto local

El objetivo es claro para los organizadores de esta feria, fomentar el consumo de los productos de proximidad. En la inauguración, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y la alcaldesa de Ingenio y presidenta de la Mancomunidad del Sureste, Vanesa Martín, hablaron sobre estas metas.

«Proyectar un modelo de comunidad, de comarca, sostenido en los cimientos de sus valores, sus tradiciones, su identidad como comarca, pero con una clara voluntad de avanzar juntos», afirmó Morales.

La 22ª edición de la Feria del Sureste llega a Ingenio con más de 150 puestos / Archivo RTVC

Esa visibilidad para que no solo vendan en esta feria, eso tiene doble vertiente, una es evidentemente no olvidarnos de ese producto local tan necesario para nosotros y nuestra artesanía, sino que los grandes comercios también se acuerden de que lo importante es estar también al lado de ellos«, añadió Martín sobre una feria que sigue fomentando estos productos año tras año.