24 cofradías de pescadores recibirán más de 590.000 euros del Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias otorga más de 590.000 euros para inversiones en equipamiento a 24 cofradías de pescadores de las islas, un 41 % más que en 2024

En 2025, 24 cofradías de Canarias podrán mejorar su equipamiento gracias a las subvención de más de 590.000 euros que les ha concedido la Viceconsejería del Sector Primario del Gobierno de Canarias. Este miércoles se ha publicado la resolución de concesión definitiva de las subvenciones para inversiones en equipamiento de cofradías de pescadores y cooperativas del mar. Otorga un importe de 590.204,75 euros a estas entidades de las ocho islas. Es un 41 % más que en 2024.

El Gobierno de Canarias concede más de 590.000 euros a 24 cofradías de pescadores de las islas

Esta línea de financiación sale de fondos propios de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria. El objetivo es impulsar la mejora de los activos de cofradías de pescadores, sus federaciones y cooperativas del mar.

Papel fundamental

A este respecto, el viceconsejero del Sector Primario, Eduardo García, destacó que “las cofradías y cooperativas del mar desempeñan un papel fundamental en la representación y defensa de los intereses económicos, sociales y corporativos del sector por lo que respaldar su labor es la mejor forma de asegurar la continuidad de la actividad pesquera en todas las islas”.

Para equipamiento

Por medio de estas subvenciones se sufragan gastos relacionados con bienes muebles inventariables, equipos informáticos, elementos de transporte de productos pesqueros o mejora de los equipamientos sociales de las entidades. También la adecuación de instalaciones de primera venta, entre otras inversiones.

Junto con la aceptación expresa de la ayuda, en el marco de esta línea de actuación, un total de 9 de las 24 entidades beneficiarias han presentado la solicitud de abono anticipado para poder hacer frente a las necesidades inversiones previstas.

Esta concesión ha financiado la totalidad de los expedientes, lo que ha permitido cubrir todos los conceptos subvencionables presentados por las distintas cofradías.