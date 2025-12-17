La subvención del Cabildo de Tenerife está destinada a la creación, producción y desarrollo de 27 proyectos audiovisuales durante 2025

El Cabildo de Tenerife destinará 800.000 euros a la creación, producción y desarrollo de un total de 27 proyectos audiovisuales durante 2025. Se trata de una convocatoria dirigida a empresas del sector con sede fiscal en la isla. El objetivo es fomentar la creación audiovisual local y apoyar propuestas de especial interés artístico, cinematográfico y cultural vinculadas a Tenerife.

Representantes de los 27 proyectos audiovisuales subvencionados por el Cabildo de Tenerife

Encuentro con el sector

El vicepresidente del Cabildo y consejero de Turismo, Lope Afonso, y el consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, han mantenido un encuentro con los responsables de los proyectos seleccionados en el TEA Tenerife Espacio de las Artes.

Afonso destacó que la Corporación insular apuesta por el sector audiovisual a través de cuatro modalidades de ayudas dirigidas a productoras inscritas en Tenerife. El propósito es impulsar el talento local y favorecer el desarrollo de iniciativas con valor cultural y creativo.

El Cabildo de Tenerife destina 800.000 euros a 27 proyectos audiovisuales

Por su parte, José Carlos Acha subrayó el compromiso del Cabildo con los profesionales del audiovisual que desarrollan su actividad en la isla. Señaló además que el número de proyectos en marcha demuestra la consolidación de un sector con capacidad creativa y proyección profesional.

Entre los proyectos beneficiarios figuran Like! de Toska Films AIE; Lennon no estuvo aquí y Arroró, canción de cuna de Insularia Creadores; Ya no siento el corazón y Barranco de Volcano Internacional Productions; La ciudad (Die Stadt) y Milagro y Miseria de El Viaje Producciones Integrales Canarias; Human Object y Carmen de Tinglado Film; Mansa de Digital 104; The Possibility of Man de Tourmalet Films; El imperio de azúcar de La Gaveta Producciones, así como otros proyectos de ficción, documental y animación.

El Cabildo ha señalado que esta línea de apoyo busca reforzar la industria audiovisual insular y contribuir a su crecimiento como sector estratégico vinculado a la cultura y a la economía creativa.