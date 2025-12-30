El Guaguas Las Palmas agrandó su legado y sumó un nuevo título de campeón de la Supercopa de España de voleibol tras no dar opción a un combativo Grupo Herce Soria (3-0), que cayó superado en tres parciales de 25-23 marcados por la contundencia de los amarillos en la red

El Guaguas no da opción al Herce Soria y logra su cuarta Supercopa. Fotografía: Guaguas Las Palmas

Con la victoria de los sorianos en el duelo de la Superliga en la retina, el Guaguas saltó al polideportivo Pisuerga de Valladolid con la intención de mostrar que el tropiezo fue un espejismo. Los jugadores de Sergio Miguel Camarero mostraron un gran nivel en recepción y cortocircuitaron los ataques del Grupo Herce Soria, que vio cómo se le escapó el primer set por un suspiro (25-23).

La igualdad del primer set no fue un espejismo y se instaló en una segunda manga a la que el Guaguas le tomó mejor pulso en los instantes iniciales pese a la solidez de Grupo Herce Soria en la red (7-4). El tiempo muerto de Luis Alberto Toribio dio aire a los sorianos que encontraron en Viktor Lindberg y el colombiano Juan Pablo Moreno su fórmula de éxito (10-11).

Pese a su pérdida de contundencia en la red y los problemas al saque, los grancanarios no perdieron el paso y mantuvieron la compostura para un golpe a golpe en el que estuvieron liderados por un Osmany Juantorena que empezó a carburar en la final (19-19). Todo estaba en un suspiro que se encargó de desequilibrar Walla Souza por zona dos (25-23).

El Guaguas logró su cuarta Supercopa

Conscientes de que su única oportunidad pasaba por forzar el cuarto set, el Grupo Herce Soria reaccionó y aprovechó un leve bajón del Guaguas para meter el miedo en el cuerpo a los grancanarios, que no dudaron en parar el encuentro para pedir orden y concentración tras varios fallos inusuales en los campeones (5-7).

Lindberg continuó exhibendo un gran voleibol y sometía a un Guaguas que no conseguía cogerle el pulso al partido, pero cuya calidad individual le permitía no desengancharse en el marcador (11-13), hasta que el argentino Nico Bruno tiró del carro y dio la vuelta al set tras un ‘block out’ en zona cuatro (16-14).

El Club Voleibol Guaguas supo jugar los instantes finales de la manga, contuvo la tensión de los sorianos y cerraron un nuevo éxito con un potente remate de Osmany Juantorena que desarboló el entramado defensivo de un Grupo Herce Soria que tuvo que contentarse con la plata (25-23).

El CV Guaguas volvió a demostrar su hegemonía. Supercampeón de España, suma su cuarta Supercopa en los últimos cinco años y la quinta de su historia, incrementando un palmarés que ya incluye los títulos de 1996, 2021, 2023, 2024 y 2025.