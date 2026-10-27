Unos 300 médicos y familiares se manifiestan en Las Palmas para pedir mejoras laborales

Los sindicatos mantienen la huelga indefinida y denuncian un “silencio absoluto” de la Consejería de Sanidad tras su última propuesta

Unas 300 personas, en su mayoría médicos y familiares, se han manifestado este martes por la tarde en Las Palmas de Gran Canaria para reclamar mejoras laborales y salariales en el Servicio Canario de la Salud (SCS), en el marco de la huelga indefinida convocada por los sindicatos médicos.

Manifestación de médicos de la sanidad pública por la avenida Mesa y López de Las Palmas de Gran Canaria, en una nueva jornada de huelga entre su colectivo. EFE/Quique Curbelo

La protesta ha recorrido Mesa y López desde la Base Naval a la plaza de España entre consignas como «¡Sin médicos no hay sanidad!» y «¡No es una guardia, es esclavitud!», acompañadas por una batucada y carteles de los utilizados para la venta inmobiliaria con mensajes como ‘Se vende: Tu salud’, ‘Se vende: Sanidad Pública’ y ‘Se venden: Derechos laborales’.

Los médicos mantienen la huelga ante la falta de respuesta

El presidente del Sindicato Médico Canario (CESM), Éric Álvarez, ha asegurado a los periodistas que las negociaciones con la Consejería de Sanidad atraviesan un momento de «silencio absoluto» porque, según ha dicho, el departamento no ha respondido a la última propuesta presentada por el comité de huelga la pasada semana. Álvarez ha afirmado que los médicos mantendrán por ahora la huelga indefinida y ha rechazado la posibilidad de desconvocarla antes de retomar las conversaciones con la Consejería.

«Hoy algún medio ha publicado que la consejera decía que para recibirnos primero teníamos que desconvocar la huelga, eso no va a suceder, ya han tenido tiempo para eso; como mucho lo vamos a consultar con los médicos», ha declarado. «Que nos llamen y ya veremos si lo que nos proponen es suficiente para desconvocarla», ha agregado.

Según ha explicado, las reivindicaciones se centran en tres ejes: una mayor representación de los médicos en las mesas de negociación, mejoras en las condiciones laborales y de descanso, y avances salariales para hacer más atractivo el sistema sanitario canario. «Canarias, a pesar de lo que ellos dicen, es una de las comunidades que peor paga a sus médicos. Comentan que Canarias atrae a médicos, la realidad es que, aunque cueste decirlo así, pierde muchos especialistas y los suplen con médicos que no tienen especialidad», ha señalado.

Críticas a Sanidad y petición de un nuevo interlocutor

Preguntado por las declaraciones de esta mañana de la consejera de Sanidad, Esther Monzón, en las que ha indicado que las demandas que plantean los dos sindicatos convocantes de la huelga de médicos en las islas son «ilógicas» e «inalcanzables» y «se cargarían de lleno el sistema», el portavoz de CESM ha pedido que se lo explique a ellos «directamente en una mesa de negociación».

Álvarez ha criticado que haga estas declaraciones a los medios «sin explicarnos a nosotros en detalle qué cosa es lo que no es posible», al tiempo que ha afirmado que «las propuestas que le hemos hecho son similares a las que se hacen en otras comunidades autónomas y ahí no se dice que no son posibles».

A juicio del portavoz sindical, la consejera «está repitiendo como un mantra lo que le informan sus gabinetes de comunicación». Álvarez ha asegurado que «los médicos estamos totalmente cansados de la situación y de que el Servicio Canario de la Salud», pero que «esta es la respuesta y se va a mantener así en el tiempo». Igualmente, ha indicado que este jueves se reunirán los coordinadores de servicio y los comités ejecutivos para decidir los siguientes pasos si ese día no ha habido ninguna respuesta de la Consejería de Sanidad.

Por su parte, el portavoz del Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) y miembro del comité de huelga, Javier Luño, ha criticado las declaraciones del director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, sobre la representatividad de los sindicatos médicos, y ha anunciado que solicitarán al presidente autonómico, Fernando Clavijo, «un interlocutor completamente diferente» para continuar las negociaciones.

Las guardias de 24 horas, en el centro de las reivindicaciones

Entre los asistentes a la manifestación han participado médicos acompañados por sus hijos, la mayoría bebés y menores de corta edad. La internista del Hospital Insular Sara Moreno ha explicado a EFE que el motivo de su participación con ellos en la manifestación es que una de las principales demandas es sustituir las guardias de 24 horas por turnos de 12, ya que las largas jornadas dificultan la conciliación familiar de los profesionales sanitarios.

Moreno ha asegurado que son conscientes de que en esta profesión «hay que hacer noches», pero ha denunciado que al hacer guardias de 24 horas «cuando sales a las ocho –que nunca es a las ocho porque das un cambio de guardia– llegas a casa y no los vuelves a ver hasta que sale de la guardería al día siguiente a las tres o cuatro de la tarde. O sea, que al final pasan como 30 horas sin ver a tus hijos«.

Los médicos también ha repartido octavillas durante la manifestación para explicar a la ciudadanía sus reivindicaciones y en la que piden disculpas por las molestias: «Sabemos que una huelga puede alterar tu atención y causar preocupación. Para tu tranquilidad, durante la huelga se mantendrá la atención a los problemas urgentes y no demorables«.