Los sindicatos convocantes de la huelga general del próximo 11 de noviembre afirman que se trata de una huelga laboral, pero sin descartar la parte política

Comisiones Obreras (CCOO) y UGT han pedido este jueves a la población de Canarias que secunde de forma masiva la huelga general del 11 de noviembre, de forma que se «paralice» el país y que se tome conciencia de que la convocan para que el «caos» en vivienda y los salarios no vaya a peor tras las elecciones generales.

Los secretarios generales en Canarias de CCOO, Vanesa Frahija, y UGT, Manuel Navarro, han explicado en rueda de prensa desde Las Palmas de Gran Canaria la importancia que para ellos tiene esta convocatoria, negando que sea una «huelga política» como han dicho mucho en la «oposición de derechas», pero sí que tiene ese lado político porque los sindicatos se organizan políticamente.

Huelga laboral

«Es una huelga laboral claramente, pero sin descartar la parte política, porque todo movimiento social es político, desde toda la vida, desde el origen de la historia. Por tanto, no nos da miedo decir que esta huelga también tiene un carácter político, porque nosotros nos organizamos políticamente», ha argumentado Navarro.

Su homóloga de CCOO ha refrentando esa misma idea y ha asegurado que no van a permitir que se criminalice a la clase trabajadora por secundar la huelga.

«¿Hacer política es velar por los intereses de la ciudadanía para obtener mejoras en sus condiciones de vida? Pues es política. ¿Es política exigir que la gente, nuestra gente en Canarias, tenga un acceso a una vivienda digna y que no deje su salario en las alquileres o las hipotecas? Pues es hacer política. ¿Es también hacer política exigir una mejora en el estado de bienestar, en el escudo social, de una sanidad y una educación pública de calidad? Pues es hacer política», ha insistido Frahija.

Tanto ella como Navarro han defendido que esta huelga general va contra las instituciones y los partidos políticos que han ido en contra de los derechos sociales y laborales de la población, y en ese sentido han alertado de lo que puede estar por venir.

Así, Navarro ha dicho que la huelga general «va contra todo organismo que ha generado este caos en vivienda y salarios», pero también para que se tome conciencia de que «este caos puede ir a peor» tras la convocatoria electoral prevista para el 29 de noviembre en caso de que determinadas fuerzas políticas consigan la mayoría para gobernar.

Decretos de vivienda

Por su parte, Frahija ha apuntado que las movilizaciones también van contra «quienes han traicionado en el Congreso de los Diputados votando en contra de los reales decretos, donde han sido cómplices de poner en riesgo a millones de personas en nuestro Estado respecto del tema de la vivienda y los derechos».

«Votar en contra de medidas sociales por cuestiones exclusivamente partidistas… a eso se llama ser traidor», ha afirmado.

CCOO y UGT piden secundar «de forma masiva» la huelga general el próximo 11 de noviembre en Canarias. Imagen RTVC

Especiales circunstancias en Canarias

Tanto Navarro como Frahija también han resumido las cuestiones particulares que hacen que esta huelga general sea especialmente significativa para Canarias.

Así, han lamentado que en Canarias es especialmente dramático el problema causado por la vivienda, a lo que se suma una mayor afectación en los precios debido a la condición insular y ultraperiférico del territorio, y a que se tengan los salarios más bajos de todo el país.

En el problema de la vivienda, ha señalado Navarro, hay comunidades autónomas que están más tensionadas y otras que no lo están tanto, y algunas que crecen en población mientras otras están perdiendo habitantes. Para él, Canarias está entre las que aumentan población y, por lo tanto, están más tensionadas.

Y por ello han insistido en poner sobre la mesa las medidas que ya han planteado en el pasado: movilizar el parque de viviendas existentes, con un censo que, a su juicio, tiene 211.000 casas vacías en todo el archipiélago, con un 20 % de las cuales en alquiler se podría solventar el problema.

También exigen una reordenación del territorio y apostar por la construcción vertical con la regeneración de los barrios ya existentes, en un territorio como el canario que es finito.

Por todo ello, ha anunciado Frahija, este mismo viernes se registrará ante la Dirección General de Trabajo en Santa Cruz de Tenerife la adhesión de las fuerzas sindicales mayoritarias en Canarias a la convocatoria de huelga, de la que espera que no se impongan «servicios mínimos abusivos» para que toda la sociedad pueda salir a la calle y decir «basta ya».